iPhone 17, preordini e truffe: boom di raggiri in vista del lancio

L’attesa per il lancio del nuovo iPhone 17 da parte di Apple, presentato lo scorso 9 settembre, ha creato terreno fertile per una nuova ondata di truffe online.

Secondo gli studi delle ultime settimane, i criminali informatici stanno sfruttando l’entusiasmo degli utenti per organizzare raggiri sempre più sofisticati, con l’obiettivo di carpire dati personali e finanziari.

Tra le tecniche più diffuse figurano la creazione di siti web contraffatti che imitano alla perfezione lo store ufficiale di Apple, inducendo le vittime a inserire i dati della propria carta di credito per un preordine che non verrà mai consegnato.

Siti falsi, lotterie e finti “tester”

Oltre ai falsi negozi online, stanno proliferando lotterie fraudolente che promettono la vincita di un iPhone 17 gratuito. Per partecipare, gli utenti devono compilare sondaggi, fornire indirizzi e-mail e numeri di telefono e pagare una presunta commissione di consegna.

A rendere credibili questi raggiri contribuiscono finti box di recensioni positive, con commenti apparentemente entusiasti di presunti vincitori.

Un altro stratagemma riguarda i falsi programmi di selezione per diventare “tester ufficiali” del nuovo dispositivo: il sito chede di fornire dati di contatto e indirizzo di spedizione, oltre al pagamento di una quota per la spedizione anticipata. Ma la consegna dell’iPhone non avviene mai e i dati raccolti vengono sfruttati per ulteriori campagne di spam o phishing mirato.

Dalle e-mail al phishing sofisticato

Gli esperti di sicurezza informatica affermano che si è assistito a un’evoluzione delle tattiche criminali: dai semplici tentativi di phishing, oggi i truffatori si avvalgono di piattaforme web complesse e visivamente credibili, capaci di ingannare anche gli utenti più esperti.

“È fondamentale imparare a dare priorità alla verifica piuttosto che agire d’impulso”, avvertono.

Si consiglia quindi di acquistare solo tramite canali ufficiali o rivenditori autorizzati, di diffidare delle offerte troppo allettanti e di ignorare e-mail, sms o annunci che promettono premi o sconti eccezionali.

Un’attenta verifica dell’autenticità dei siti e la prudenza nell’inserimento di dati sensibili sono oggi più che mai essenziali per proteggere i propri conti e la propria identità digitale.