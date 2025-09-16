mercoledì 17 Settembre 2025
Data Act

Data Act Ue: una nuova sfida strategica per le imprese globali

Con l’entrata in vigore del Data Act dell’Unione Europea, le aziende dovranno ripensare la gestione dei dati tra normative locali, trasparenza e sicurezza, trasformando un vincolo in un possibile vantaggio competitivo.

La sovranità dei dati si fonda sull’idea che le informazioni digitali siano soggette alle leggi del Paese in cui vengono raccolte o archiviate. Per le imprese che operano in più giurisdizioni, questo significa dover affrontare un mosaico di normative complesse e in costante evoluzione. Una società statunitense che raccoglie dati in Germania o Francia, ad esempio, è obbligata a rispettare le normative locali anche se la sua sede centrale si trova altrove.

Negli ultimi anni, l’attenzione su questo tema è cresciuta per vari motivi: l’inasprimento dei regolamenti governativi, la crescente richiesta di trasparenza da parte dei cittadini e l’ascesa dell’Intelligenza Artificiale, che ha reso la governance dei dati ancora più delicata.

Il Data Act e i nuovi diritti degli utenti

Dal 12 settembre 2025 entreranno in vigore le principali disposizioni del Data Act dell’Unione Europea, un quadro normativo destinato a ridistribuire il controllo sui dati.

Le nuove regole garantiscono agli utenti – individui e aziende – il diritto di accedere direttamente ai dati generati dai propri dispositivi e di decidere se condividerli con terze parti di loro scelta, come concorrenti, istituti di ricerca o cooperative locali. Questo cambiamento, che sposta il potere dai produttori e dai fornitori di servizi agli effettivi creatori dei dati, obbliga le aziende a ripensare in profondità i propri modelli di gestione.

Le implicazioni per le imprese

Per le organizzazioni, la sfida principale consiste nel saper gestire dati che spesso si trovano in Paesi diversi e sono soggetti a regole differenti.

La complessità aumenta con l’enorme quantità di informazioni utilizzate per addestrare i modelli di Intelligenza Artificiale, che richiedono controlli accurati sull’origine, sull’uso e sulla protezione dei dati.
Oggi non basta garantire che le informazioni siano al sicuro da accessi non autorizzati: è necessario anche assicurarsi che vengano impiegate in modo corretto e conforme alle normative locali, evitando rischi legali e reputazionali.

Collaborazione, trasparenza e controllo come leve strategiche

Per affrontare questa trasformazione, le imprese devono agire su tre fronti strettamente connessi.

Il primo è la collaborazione, perché la sovranità dei dati non riguarda soltanto i reparti IT ma richiede il coinvolgimento coordinato di team legali, compliance, commerciali e tecnici, oltre a un dialogo costante con i fornitori di infrastrutture digitali e le autorità regolatorie.

Il secondo è la trasparenza: occorre sapere dove risiedono i dati, chi vi accede e il modo di elaborarli per esercitare un controllo effettivo. Ciò implica la necessità di ottenere piena visibilità da parte dei fornitori e di predisporre solidi meccanismi di audit e monitoraggio.

Infine, c’è il controllo vero e proprio, che significa avere la possibilità di decidere dove archiviare le informazioni, come proteggerle e quali strumenti utilizzare per gestirle, mantenendo sempre la proprietà e la responsabilità delle stesse.

Una sfida che può diventare un vantaggio competitivo

Gestire correttamente la sovranità dei dati non è solo un obbligo normativo: può diventare un fattore distintivo. Le organizzazioni che sapranno integrare innovazione e conformità in un’unica strategia, costruendo un’infrastruttura digitale flessibile, resiliente e globale ma al tempo stesso radicata a livello locale, saranno meglio posizionate per crescere.

Poter archiviare ed elaborare i dati nel Paese in cui vengono generati, senza sacrificare l’agilità operativa, rappresenta oggi uno dei principali vantaggi competitivi per conquistare fiducia e consolidare la propria posizione nell’economia digitale.

