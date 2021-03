Mascherine e test kit anti Covid, l’Antitrust multa Vova per 3 milioni

L’Antitrust multa la piattaforma Vova per 3 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette nella vendita di mascherine e test kit anti Covid durante l’emergenza sanitaria. Sanzionata anche la mancata informazione sui diritti dei consumatori

Mascherine e test kit per la diagnosi anti-Covid in vendita online con la promessa di prevenire il contagio e di scovare il coronavirus. Facendo leva sull’emergenza sanitaria e sulla posizione di debolezza dei consumatori. L’Antitrust ha multato la piattaforma Vova con due sanzioni, per un totale di 3 milioni di euro.

Pratiche commerciali scorrette e mancanza di informazioni sui diritti dei consumatori sono i comportamenti per cui l’Autorità ha sanzionato Vova, attiva nella vendita online di prodotti per l’emergenza sanitaria collegata alla pandemia da Covid-19.

Promozione e vendita online di mascherine e test kit, le pratiche contestate

Sotto accusa sono i comportamenti di ZC (FR) Limited, titolare della piattaforma di eCommerce Vova, che offre la possibilità a professionisti terzi di aprire negozi all’interno del sito per vendere i propri prodotti. I comportamenti del marketplace sono diventati oggetto di una segnalazione fatta da Codici.

Sotto i riflettori dell’Antitrust sono finiti dunque la promozione e vendita online, da parte di terzi, sulla piattaforma Vova.com di una serie di prodotti legati alla pandemia da coronavirus. Fra questi in particolare c’è la «pubblicazione di inserzioni per la vendita di mascherine filtranti e kit test per l’autodiagnosi, connotate da claim relativi all’asserita capacità di prevenzione rispetto al contagio da Covid-19 o di rilevazione del virus nel sangue umano, nonché da prezzi elevati».

Ci sono poi i problemi legati mancato rispetto, nella piattaforma web, della disciplina in tema di informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza. Non sono individuati in maniera chiara e comprensibile l’identità del professionista, l’indirizzo geografico dove è stabilito e il suo recapito telefonico. Sia nel corso del processo di acquisto on line, che nella sezione “Termini e condizioni” del Sito, è omessa l’informativa precontrattuale in ordine alla garanzia legale di conformità ed al diritto di recesso.

Claim ingannevoli e aggressivi che sfruttano l’emergenza sanitaria

L’Antitrust ha sanzionato la mancata informazione sui diritti dei consumatori (multa da 500 mila euro) e per 2,5 milioni di euro la pratica scorretta della promozione e vendita online dei prodotti per l’emergenza sanitaria – non però l’aumento di prezzo.

La promozione e vendita online di maschere filtranti e test kit per autodiagnosi del virus, spiega l’Antitrust nel bollettino, è una pratica scorretta che induce all’acquisto il consumatore «sulla base di un’ingannevole e ambigua rappresentazione della realtà che sfrutta la situazione di emergenza sanitaria esistente ed è suscettibile di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori».

I claim che vantano protezione, contrasto e diagnosi nei confronti del virus sono ingannevoli. Di più.

La promozione e commercializzazione di mascherine filtranti e test kit è aggressiva perché il professionista «attraverso il riferimento all’efficacia preventiva o diagnostica rispetto al Covid-19 dei prodotti offerti in vendita non corredati dalle previste autorizzazioni e certificazioni, ha sfruttato indebitamente la situazione di grave emergenza sanitaria in corso, al fine di influenzare la decisione dei consumatori relativamente all’acquisto online dei prodotti reclamizzati, che non hanno una obiettiva e comprovata efficacia di prevenzione/cura o di diagnosi rispetto al coronavirus, in un momento in cui la loro capacità di valutazione era già alterata dalla crisi pandemica e dall’allarme sociale dovuto alla propagazione del virus e all’elevato rischio di contagio».

Ci si è insomma approfittati della posizione di debolezza dei consumatori, comprensibilmente allarmati dalla pandemia e alla ricerca di una qualche “soluzione” online.