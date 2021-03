Spreco di cibo, viene buttato il 17% di tutto quello disponibile

Lo spreco di cibo è un problema globale. E ha numeri troppi alti che fanno a botte con l’idea di uno sviluppo sostenibile ed equo. Il 17% di tutto il cibo disponibile al consumo viene sprecato e finisce nei bidoni della spazzatura.

La stima è della nuova ricerca delle Nazioni Unite, il Food Waste Index Report 2021, fatta dall’Unep (il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e dall’organizzazione Wrap.

Nel 2019 sono state sprecate 931 milioni di tonnellate di cibo. In pratica il 17% della produzione globale di cibo disponibile per i consumatori, l’11% a livello familiare. La maggior parte dello spreco di cibo proviene dunque dall’ambito familiare e di consumo (il 61% del totale complessivo).

Households discard 11% of food at the consumption stage of the supply chain, while food services and retail outlets waste 5% & 2%, respectively.

This has substantial environmental, social & economic impacts.

More from the #FoodWasteIndex ⤵️ https://t.co/05HbxWoVBZ

— UN Environment Programme (@UNEP) March 9, 2021