Novel Food, l’Efsa aggiorna la guida per le richieste di valutazione dei nuovi alimenti

L’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) ha aggiornato le linee guida sulle modalità di preparazione e presentazione delle richieste di commercializzazione nell’UE per i Novel Food, come richiesto dalla Commissione Ue.

L’aggiornamento – spiega in una nota Ermolaos Ververis, addetto scientifico dell’Unità “Nutrizione e innovazione alimentare” all’EFSA – riguarda la guida scientifica, che descrive le informazioni scientifiche che i richiedenti devono fornire, e la guida amministrativa, che chiarisce la procedura di presentazione delle domande, gestita dall’equipe di assistenza front-desk dell’Autorità.

“Abbiamo apportato queste novità per rispecchiare i cambiamenti avvenuti nel quadro giuridico UE per i nuovi alimenti e i recenti progressi in ambito di ricerca e innovazione alimentare – spiega Ververis -. L’industria dei nuovi alimenti si evolve rapidamente ed è importante che i nostri processi di valutazione della sicurezza restino al passo. Abbiamo assistito a una crescita nella varietà delle richieste di valutazione di nuovi alimenti e l’aggiornamento tiene conto anche di questo fatto”.

Le novità si applicheranno a tutte le richieste di autorizzazione di nuovi alimenti presentate alla Commissione europea a partire dal febbraio 2025.

Novel Food, gli aggiornamenti dell’Efsa

La guida scientifica, nello specifico, spiega come descrivere e identificare un nuovo alimento e come fornire dettagli su: processo di produzione, composizione, specifiche e usi proposti.

I richiedenti, inoltre, devono fornire informazioni sul consumo previsto per l’alimento, sulla storia del suo utilizzo e dati circa la sua sicurezza, tra cui il modo in cui l’organismo elabora l’alimento, la sua tossicologia, aspetti nutrizionali e potenziali allergeni.

Il documento amministrativo descrive, invece, in termini pratici le fasi della preparazione e della presentazione della domanda.

La guida – specifica l’Efsa – si applica a tutte le richieste di valutazione di nuovi alimenti, comprese quelle per gli alimenti e ingredienti alimentari derivati da colture cellulari.

“Il nostro obiettivo – spiega ancora Ververis – è ridurre al minimo i test sugli animali, in linea con la più ampia strategia dell’UE per la loro graduale eliminazione. Raccomandiamo ai richiedenti di utilizzare metodi alternativi convalidati quando possibile. Se sono necessari studi sugli animali, questi devono essere conformi agli standard dell’UE e i richiedenti devono condurre un’attenta revisione della letteratura scientifica prima di procedere con qualsiasi studio in vivo“.

La nuova guida a tutela dei consumatori

Ververis spiega, quindi, qual è il ruolo dell’Efsa e quali sono i suoi obiettivi in materia di sicurezza dei consumatori.

“Nell’UE vigono alcuni dei più alti standard di sicurezza alimentare al mondo – sottolinea Ververis. – Il ruolo dell’EFSA è quello di garantire che ogni nuovo alimento sia sicuro per il consumo dell’uomo nell’ambito degli usi per esso proposti”.

“Una volta completata la nostra valutazione – conclude – spetterà alla Commissione europea e alle autorità nazionali dell’UE assumere decisioni sull’approvazione e la commercializzazione, compresi i requisiti in fatto di etichettatura. Il nostro obiettivo è garantire che tutti i nuovi alimenti presenti sul mercato siano sicuri e non sfavorevoli dal punto di vista nutrizionale”.

