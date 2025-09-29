Olimpiadi Milano Cortina, quanto costa un weekend ai Giochi?

Le Olimpiadi Milano Cortina saranno un evento sportivo e un’occasione di sviluppo turistico per l’intero territorio. Dal 6 al 22 febbraio sarà l’appuntamento con i giochi invernali che si svolgeranno in quattro sedi di gara – Milano, Cortina, Valtellina e Val di Fiemme – destinate ad accogliere qualcosa come oltre due milioni di persone durante le due settimane di competizioni. In vista dei Giochi invernali di Milano Cortina, Altroconsumo ha avviato un monitoraggio sui costi per soggiornare nelle sedi di gara per un weekend. Fra alloggio, biglietti per l’evento sportivo e viaggio, il costo medio sarà di 1.800 euro per due persone, con picchi di oltre 3 mila euro a Cortina.

L’associazione ha avviato un’indagine, realizzata ad agosto 2025 a Milano, Cortina, Bormio (Valtellina), Predazzo e Tesero (Val di Fiemme), che fotografa per la prima volta l’andamento dei costi di pernottamenti, biglietti e trasporti in vista dell’evento. La rilevazione sarà aggiornata a fine anno per capire la variazione dei prezzi e l’evoluzione del mercato in vista dell’apertura dei Giochi.

Alloggi in montagna, la vetta dei prezzi

Il primo risultato che emerge è l’aumento dei prezzi degli alloggi, che nelle località di montagna aumentano di quattro volte. L’alloggio è la voce di spesa più consistente per assistere ai Giochi di Milano Cortina.

Secondo Altroconsumo, la spesa media per due persone che vogliono soggiornare per due notti nelle località di gara passa dai 325 euro di gennaio ai 1.275 euro di febbraio, con un incremento medio del 292%.

“Il fenomeno però non è uniforme: a Cortina, la “Regina delle Dolomiti”, i prezzi schizzano a oltre 2.300 euro per un weekend, con un aumento del 344% – afferma Altroconsumo – Ancora più impressionante il caso della Valtellina, dove la variazione raggiunge il +489% e la spesa media sfiora i 1.800 euro. La Val di Fiemme e Milano si mantengono su livelli più bassi, attorno ai 500 euro, ma comunque con un raddoppio rispetto al mese precedente”.

Gli hotel, nonostante i rincari, sono meno cari degli appartamenti Airbnb. A Cortina, afferma Altroconsumo, un soggiorno in Airbnb può superare i 4.800 euro per due notti, mentre in hotel ci si “ferma” a circa mille euro, con una dinamica abbastanza simile in tutte le località.

I biglietti per gli eventi sportivi

I trasporti sono una voce ancora incognita – al momento della rilevazione i biglietti ferroviari per febbraio 2026 non erano ancora disponibili.

Il prezzo dei biglietti per gli eventi sportivi è molto variabile: i biglietti più economici riguardano le partite di hockey su ghiaccio a Milano, dove è possibile accedere con meno di 100 euro a persona, mentre sono più alti i costi per sport come lo sci acrobatico o lo short track, che superano i 150 euro, fino ad arrivare al pattinaggio di figura, dove il prezzo può toccare i 280 euro per posto.

Quanto costa il weekend olimpico?

Le variabili da considerare sono dunque tante. La media per un fine settimana ai Giochi Milano Cortina evidenzia che due persone che partono da una delle principali città italiane, pernottano due notti e acquistano due biglietti, spendono circa 1.792 euro. Ma come puntualizza Altroconsumo, “in realtà dietro a questa media si nasconde un ventaglio di possibilità molto ampio: dal minimo di 448 euro per chi assiste a una partita di hockey a Milano trovandosi già nel capoluogo lombardo, fino a oltre 3.200 euro per chi sceglie Cortina e le gare di sci alpino, con partenza da Roma”.