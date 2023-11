Passaggio a Isybank, Intesa: riaperti i termini per esprimere la propria preferenza

Intesa Sanpaolo ha deciso di riaprire i termini per esprimere la propria preferenza in merito al trasferimento a Isybank. I correntisti che dovrebbero passare alla banca digitale il 18 marzo avranno tempo fino al 29 febbraio per pronunciarsi.

“I clienti interessati potranno comunicare fino al 29 febbraio la propria preferenza in merito al passaggio a Isybank – ha precisato un portavoce di Intesa, in merito alla comunicazione inviata ai correntisti. – Questa decisione è stata assunta dalla banca dopo l’attento ascolto della propria clientela e per andare incontro nel modo migliore possibile alle esigenze raccolte”.

“Nella comunicazione – spiega ancora il portavoce – vengono nuovamente illustrati gli aspetti principali dell’operazione, inclusi i vantaggi economici per chi passerà a isybank e la possibilità di rivolgersi alla Filiale Digitale che opera da remoto con un team di gestori dedicato e in orari estesi, oltre che di recarsi in una Filiale fisica di Intesa Sanpaolo per i servizi e prodotti non ancora offerti da isybank”.

Intesa Sanpaolo, inoltre, si dichiara “pienamente convinta della validità del progetto isybank, confermata anche dal fatto che oltre il 90% dei clienti trasferiti a ottobre è già operativo. Dalle nostre prime rilevazioni risulta non pienamente soddisfatto il 5% della clientela interessata e la banca sta già attivandosi per rispondere al meglio alle esigenze di questi clienti. Inoltre, il numero di chi ha chiesto e chiede di tornare in Intesa Sanpaolo è molto contenuto”.

Intanto diversi clienti di Intesa già trasferiti alla banca digitale, che avevano inviato un reclamo all’istituto di credito, stanno ricevendo una comunicazione che conferma l’annullamento dell’operazione di trasferimento: “Gentile cliente, ci riferiamo alla lettera da lei inviata alla Banca relativa al conferimento in Isybank dei suoi rapporti con Intesa Sanpaolo. In considerazione di quanto da lei comunicato La informiamo che i suoi rapporti non saranno trasferiti in Isybank e ad essi non verranno applicate le modifiche contrattuali che le sono state comunicate. Riceverà comunque successivamente un’ulteriore comunicazione a conferma del mantenimento dei rapporti in Intesa Sanpaolo. Cordiali saluti“.

Vicenda Isybank, soddisfatte le associazioni dei consumatori

Sulle modalità del trasferimento dei correntisti alla nuova banca digitale si sono espresse, in queste settimane, le associazioni dei consumatori, che hanno chiesto con forza, a Intesa Sanpaolo, di fare chiarezza su quanto accaduto e di fare un passo indietro per accogliere le istanze dei clienti. Sulla vicenda è intervenuta anche l’Antitrust avviando un procedimento istruttorio.

Le associazioni dei consumatori hanno accolto, quindi, favorevolmente la rimodulazione delle modalità di trasferimento attuate dalla Banca.

“Sulla vicenda si è registrata un’importante risposta per tutelare i risparmiatori – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – I termini per rifiutare il passaggio a Isybank sono stati riaperti. Si tratta di una buona notizia, ma ovviamente non finisce qui. Continueremo a seguire la vicenda, pronti ad intervenire nel caso dovessero emergere problematiche per i clienti. Il tutto senza dimenticare la necessità di fare chiarezza su quanto accaduto finora, perché, lo ripetiamo, questa operazione doveva essere gestita diversamente”.

“Le modalità messe in campo da Intesa Sanpaolo precedentemente al confronto – dichiara Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum nazionale – hanno evidenziato la grande fretta nel processo di trasmigrazione, che a parer nostro non è stato accompagnato da un credibile piano di comunicazione e coinvolgimento proattivo dei clienti, che ha quindi suscitato allarme nei consumatori. […] Il risultato ottenuto è la conferma che il ruolo delle Associazioni Consumatori si esplica attraverso il confronto con le aziende al fine di garantire a tutti i consumatori le adeguate tutele”.

“Ai primi 300mila correntisti che hanno ricevuto comunicazione del passaggio a Isybank, si sono aggiunti altri 2,1 milioni di clienti che in questi giorni stanno ricevendo le comunicazioni da parte della banca – spiega il Codacons -. Garantendo maggiore trasparenza ai propri clienti Banca Intesa ha giustamente esteso i termini per il rifiuto della migrazione, diritto che potrà essere esercitato entro il prossimo 29 febbraio”.

Bene anche per Assoutenti “la decisione di Intesa Sanpaolo di consentire ai correntisti del secondo lotto un tempo di quasi 90 giorni per esprimere il diniego al passaggio a Isybank”.

