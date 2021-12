Personalità delle feste, a Natale sei un entusiasta o un indifferente?

E tu, che personalità delle feste sei? A Natale sei un Maestro delle Feste, pronto a celebrare la ricorrenza con tutti, o sei mosso dal vero spirito del Grinch e vorresti fuggire in cima alla montagna davanti a pacchetti, regali e festeggiamenti? Gli italiani amano il Natale, più di sei su dieci adorano questo periodo dell’anno, ma non si nascondono una certa dose di stress per il pensiero di dover cucinare per parenti e amici e di dover cercare il regalo “giusto”. Il 22% ammette un certo stress per il periodo natalizio. La personalità delle feste tracciata da Klarna per il Natale identifica cinque diversi profili: i Maestri delle feste, gli Entusiasti, gli Aggregatori, i Pragmatici e gli Indifferenti.

Personalità delle Feste, come si vive il Natale

La ricerca “Festive Feels: come l’identità influenza il modo in cui celebriamo le Feste” è stata fatta da Klarna, leader nei servizi di pagamento, bancari e di shopping, con un’indagine su 18.000 consumatori in 18 Paesi, analizzando come il periodo delle festività natalizie venga affrontato nelle diverse parti del mondo.

Gli italiani amano il Natale, anzi sono uno dei paesi dove queste Feste sono fra le più sentite. Il 65% dichiara di amare profondamente questa stagione con le sue tradizioni natalizie, e meno di 1 un 10 (appena l’8%) può essere annoverato tra gli “Indifferenti”, immuni al fascino delle feste che, anzi, cercano di tenersi lontano da chi le vive con entusiasmo.

Stress da feste

Le feste però possono essere faticose sotto diversi punti di vista. Così trovare il regalo perfetto (40%), le possibili folle (37%) e pranzi o cenoni da cucinare (30%) sono fonte di stress per quasi un quarto della popolazione (22%).

A questo bisognerebbe forse aggiungere l’ansia causata dalla pandemia, che probabilmente farebbe crescere un po’ la percentuale di quanti amano la festa ma la stanno vivendo con una certa dose di preoccupazione e tensione. Gli italiani sembrano anche attenti alla sostenibilità e manifestano una certa predilezione per i regali green (58%).

Personalità delle feste, cinque identikit

Ma quali sono le personalità delle feste? Gli italiani si dividono fra Entusiasti (la grande maggioranza: 42%), Pragmatici (23%), Aggregatori (19%) e Maestri delle Feste (8%).

Le personalità delle feste così identificate fanno riferimento a un generale atteggiamento verso la festa, alla programmazione o alla spontaneità con cui viene vissuta e con la quale vengono fatti, ad esempio, i regali. I consumatori possono essere divisi, dice l’indagine, in cinque distinte personalità delle feste.

Gli Entusiasti e i Maestri delle Feste sono coloro che amano il Natale di più: vanno pazzi per lo shopping natalizio (quasi il doppio rispetto alla media, che si attesta al 48%). Oltre 9 su 10 (rispettivamente 91% e 92%) cercano regali interessanti, possibilmente a buon prezzo (rispettivamente 84% e 92%). Gli Entusiasti, tuttavia, sono leggermente più propensi a festeggiare con le loro famiglie, mentre i Maestri delle Feste amano celebrarle con tutti.

Gli Aggregatori sono concentrati sulla famiglia, non sembrano amare molto lo shopping (27%), ma quando ci si mettono sono determinati a trovare regali significativi (47%).

I Pragmatici fanno le cose per bene: durante lo shopping, 1 su 2 (50%) cerca gli affari migliori e quasi 2 su 5 (39%) preferiscono regali ecosostenibili.

Gli Indifferenti non seguono troppo le mode (e non comprano nemmeno molti regali), ma quando lo fanno sono molto spontanei: più della metà (54%) acquista un regalo quando vede qualcosa che potrebbe piacere, più del doppio della media globale (21%).

Curiosità per gli italiani: vero è che amano decorare casa, ma non hanno un grande slancio verso i maglioni natalizi, indossati solo dal 31% dei consumatori. Sono piuttosto “green” e sinceri davanti ai regali. Sono infatti attenti a fare regali sostenibili e, di fronte a un regalo, ben 7 su 10 dichiarano di dare un’opinione onesta su quanto apKirsten Ulve pena scartato.