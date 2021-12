Per il Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, la decisione di stanziare 115 milioni di euro a favore dei servizi per gli anziani non autosufficienti costituisce un passo indietro. Le organizzazioni avevano chiesto al Governo almeno 300 milioni

Bilancio, Patto per nuovo welfare: appena 115 milioni per gli anziani non autosufficienti

“Appena 15 milioni aggiuntivi: sono le risorse stanziate con un emendamento alla Legge di Bilancio, che si “aggiungono” ai 100 milioni di euro già previsti, per costruire un rafforzamento stabile dei servizi di assistenza domiciliare erogati dai Comuni”, così le organizzazioni del Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, che già da luglio avevano chiesto al governo lo stanziamento di almeno 300 mln di euro per i servizi destinati agli anziani non autosufficienti.

Risorse che sarebbero servite per avviare nei territori il percorso di cambiamento da sancire con la successiva riforma dell’assistenza agli anziani non autosufficienti, prevista nel PNRR.

“In pratica – spiegano – si tratta di appena 39 euro e 65 centesimi per ciascuno dei 2,9 milioni di anziani non autosufficienti. E di appena lo 0,38% dei circa 30 miliardi stanziati dalla Legge di Bilancio”.

Organizzazioni: anziani non autosufficienti fuori dall’agenda politica

“È un passo indietro rispetto agli annunci e alle aperture politiche degli scorsi mesi. Gli anziani non autosufficienti e le loro famiglie sono usciti dall’agenda politica nazionale”, dichiarano le 51 organizzazioni riunite nel Patto.

Il prossimo è l’anno di elaborazione della riforma, attesa dalla fine degli anni ‘90. “Pur in presenza di risorse che consideriamo totalmente inadeguate, auspichiamo che la riforma non sia ancora una volta concepita come un mero adempimento formale, ma rappresenti quel deciso salto in avanti di cui il settore ha bisogno”, concludono le realtà del Patto.