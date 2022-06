Stabilimenti balneari, indagine Ircaf: a giugno rincari di quasi il 6%

Voglia di mare per il ponte del 2 giugno e non solo, ma con quali prezzi? A giugno, periodo non di alta stagione, gli stabilimenti balneari registrano quest’anno aumenti medi di quasi il 6%, con le differenze ormai quasi da tradizione fra le diverse località, motivate da mille ragioni, dal prestigio della zona costiera alla target turistico cui ci si riferisce. Per affittare un ombrellone e due lettini in un festivo di giugno, sabato o domenica, servono in media quasi 22 euro. Ma c’è grande differenza fra i 45 euro chiesti a Sabaudia e Punta Ala e i 12 euro di Vieste.

Indagine sugli stabilimenti balneari, giugno 2022

Le politiche dei prezzi e dei servizi degli operatori turistici sono in linea con le aspettative di milioni di famiglie in un paese che ha voglia di riprendersi dopo il biennio covid-19, le tensioni internazionali e il caro prezzi? Questa è la domanda da cui parte l’indagine nazionale sul costo degli stabilimenti fatta dal Centro Studi Ircaf (Istituto ricerche consumo ambiente e formazione). Questo ha analizzato il costo di un ombrellone e due lettini nelle settimane di inizio stagione dal 11 al 17 giugno (7 giorni) e di un solo giorno fine settimana, per capire come si presenta il quadro delle politiche di prezzo e servizio nelle spiagge italiane.

L’indagine a campione ha coinvolto 60 stabilimenti balneari delle località più rinomate in tutte le 15 regioni affacciate sul mare, contattati telefonicamente. Otto su dieci hanno risposto.

A giugno, emerge dall’indagine, ci sono aumenti medi del 4,60 % per il costo giornaliero e del 5.92% per quello settimanale rispetto allo stesso mese del 2021.

La spesa media nazionale per un ombrellone e due lettini a giugno è di quasi 22 euro (21,67 euro) per il giornaliero festivo, quindi sabato o domenica, dalla terza fila in poi. La spesa media settimanale, per sette giorni di giugno, per lo stesso servizio (un ombrellone e due lettini) si attesta sui 137,90 euro, con un aumento di quasi 6 euro rispetto allo scorso anno.

Stabilimenti balneari, mare che vai, prezzo che trovi

Già a giugno ci sono grandi differenze di prezzo fra gli stabilimenti balneari.

«Per un giornaliero – spiega l’indagine Ircaf – si va da un massimo 45 euro a Sabaudia e a Punta Ala, ad un minimo di 10 euro giornalieri a Giulianova e Tortolì, 12 euro a Grado, Vieste, Policoro, Praia a Mare, ecc. Si tratta di prezzi che riflettono la diversità dei servizi sul territorio, standard diversi che si rivolgono ad una vasta gamma di turisti, con diverse possibilità economiche e che tendono ad aumentare significativamente nel mese di luglio ed agosto dove i prezzi sono più elevati».

Gli stabilimenti sul mare Adriatico e sullo Ionio sono più economici. Qui la spesa media a giugno per ombrellone e due lettini è di 17,89 euro per il giornaliero e di quasi 108 euro per il settimanale, con un aumento dei prezzi rispetto al 2021 di 5,50% sul giornaliero e di 5,57% euro sul settimanale.

Sulla costa tirrenica e ligure i prezzi sono più alti. Per ombrellone e due lettini i costi sono in media di 25,64 euro per il festivo giornaliero (+3,96 % rispetto al 2021) e di 169,50 euro per il settimanale, con un aumento su base annua di 9,83 euro equivalente a +6,16 %. La spesa media sul mar Tirreno è del 43,32% maggiore per il giornaliero e del 15,70 % più alta per il settimanale rispetto alla spesa sull’Adriatico.

