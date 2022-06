Assistenza clienti luce e gas, UNC: insoddisfatti quattro consumatori su dieci

Il servizio clienti di luce e gas? Lascia a desiderare per oltre quattro consumatori su dieci. Oltre un terzo ritiene che ci sia molto da migliorare. Solo il 22% è soddisfatto delle risposte che ottiene dall’assistenza clienti nel settore dell’energia. L’indagine questa volta è una instant survey sui social che il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona ha fatto sulla sua community di follower Instagram chiedendo loro quanto siano soddisfatti dell’assistenza clienti nei servizi di luce e gas.

Quello dell’energia è di certo un campo complicato e difficile per mille motivi. Ma dalle risposte di questo target selezionato emerge la necessità di migliorare il servizio dell’assistenza clienti.

«Parlare di centralità del consumatore vuol dire ridurre il gap tra aziende e desideri dei consumatori, non basta affidarsi ai big data ma i brand devono ricominciare a dialogare con i consumatori in carne e ossa in un ascolto aumentato, arricchito cioè da onestà, proattività ed etica dei dati», dice Dona presentando alcuni dati sul rapporto tra consumatori e imprese emersi dalla survey lanciata tra i membri della sua community Instagram.