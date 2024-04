Servizio conciliazione, Arera: nel 2023 recuperati 20 milioni di euro per i consumatori (Foto Pixabay)

Nel 2023 il servizio conciliazione dell’Arera, l’Autorità per energia, reti e ambiente, ha permesso ai consumatori di recuperare o risparmiare oltre 20 milioni di euro risolvendo controversie con gli operatori e i gestori di energia, luce, gas, telecalore e acqua.

Come si arriva a questa cifra? Come spiega l’Arera in una nota, “l’ammontare complessivo di 20,5 milioni di euro del 2023 (valore che crescerà una volta concluse le procedure ancora pendenti) rappresenta, a titolo esemplificativo, quanto restituito ai clienti sotto forma di rimborsi, indennizzi, ricalcolo di fatturazioni errate o rinuncia a spese e interessi moratori da parte dei fornitori”.

La procedura di conciliazione è diventata un po’ più veloce e si chiude in media un po’ prima: in 53 giorni nel 2023 rispetto ai 56 giorni del 2022.

Conciliazione Arera, 32 mila domande nel 2023

Sempre nel 2023 è aumentato il numero di domande, cresciute da 24 mila del 2022 a oltre 32 mila: è l’ammontare più alto da quando esiste la conciliazione Arera. Picchi di domande ci sono state in Abruzzo e Sardegna, a seguire Basilicata e Marche. Circa il 70% delle conciliazioni si è concluso con un accordo tra le parti.

Il bilancio del servizio conciliazione tracciato da Arera evidenzia poi che al primo posto ci sono le utenze domestiche, che rappresentano il 76% dei casi trattati, nel settori elettricità (16.216 casi) e gas (8.420); segue il settore idrico, che ‘scavalca’ il dual fuel (unica bolletta per luce e gas, rispettivamente 3.923 e 3.817 domande); infine le pratiche attivate dai prosumer (i produttori-consumatori di energia elettrica, 240) e telecalore (61).

Nei settori energetici il tentativo di conciliazione prima di rivolgersi al giudice è obbligatorio dal 2017, mentre nel settore idrico e nel telecalore è obbligatorio dal 30 giugno 2023.

Le questioni che più spesso finiscono al centro delle conciliazioni riguardano la fatturazione, soprattutto per luce, gas e settore idrico, seguite dalla contrattualistica per le forniture dual fuel e le questioni legate allo scambio sul posto per i prosumer.

Nel servizio conciliazione, infine, oltre 6 consumatori su dieci (nel dettaglio il 65% delle domande) si sono fatti rappresentare da un delegato, come un’associazione di consumatori.

Poco meno del 19% delle domande non è stato ammesso principalmente perché il cliente ha deciso di non completare la domanda oppure per motivi procedurali (documentazione mancante, termini, ambito di applicazione).

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!