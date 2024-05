Elettricità, presentata ai consumatori la campagna informativa “facciamo luce”

A parlare è l’ingegner Lumi e lo slogan è “facciamo luce”. Con quattro spot televisivi è partita nei giorni scorsi la campagna informativa sulla fine della mercato tutelato nell’energia elettrica che si svilupperà poi su tutti i canali di comunicazione. La campagna, svolta da Acquirente Unico su indicazione del Ministero dell’Ambiente, è stata presentata ieri alle associazioni dei consumatori dall’ad di Acquirente Unico, Giuseppe Moles.

Informare i cittadini sui cambiamenti nel mercato dell’energia

L’obiettivo dell’iniziativa è informare i cittadini, promuovere la loro consapevolezza rispetto al mercato dell’energia, aiutarli a orientarsi tra le offerte, anche grazie alle possibilità fornite dai portali istituzionali, Offerte e Consumi, gestiti da Acquirente Unico (www.ilportaleofferte.it; www.consumienergia.it ).

«Quella che è già in onda sulle reti Rai – ha detto Moles – è solo il primo passo di una campagna informativa che, come prevede la legge, durerà fino alla fine di quest’anno. Dobbiamo lavorare perché anche il più distratto tra i consumatori, o il più vulnerabile, non venga colto di sorpresa dalla fine della Maggior Tutela e dal passaggio alle Tutele Graduali. E dobbiamo lavorare, tutti assieme, perché i consumatori dispongano degli strumenti per comprendere il nuovo mercato e scegliere con consapevolezza».

Le associazioni dei consumatori potranno rappresentare un’antenna sul territorio, capace di cogliere i segnali provenienti dai cittadini e di proporre affinamenti e aggiustamenti dei messaggi.

«Mi auguro – ha continuato Moles – che possiate contribuire a veicolare i messaggi della campagna sulle vostre piattaforme e negli spazi che riterrete utili per potenziare la comunicazione rivolta ai cittadini/consumatori. Allo stesso tempo siamo disponibili a supportarvi in questa opera di aiuto ai cittadini. In particolare su un tema, che mi sta specialmente a cuore, che è quello del contrasto al Telemarketing selvaggio».

La campagna si articolerà su tutte le piattaforme: tv, radio, canali social, incontri sul territorio e ogni altro veicolo che possa ampliare la diffusione delle informazioni.

«D’accordo con Arera – ha concluso Moles – la campagna metterà anche in evidenza il numero verde dello Sportello per il consumatore energia e ambiente (800.166.654), cui i cittadini potranno rivolgersi per ricevere informazioni, che sono anche disponibili sulle pagine che sono state predisposte nei portali di AU».

