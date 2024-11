Energia IN Sinergia, Adiconsum spiega la transizione energetica agli over 65

Al via il progetto “Energia IN Sinergia”, la nuova iniziativa di Adiconsum, in collaborazione con Edison, per spiegare la transizione energetica agli over 65 e promuovere l’uso efficiente delle risorse energetiche in casa

Energia IN Sinergia, al via iniziativa Adiconsum per spiegare la transizione energetica agli over 65 (Foto Pixabay)

Adiconsum lancia il progetto “Energia IN Sinergia” per spiegare la transizione energetica agli over 65 anni. Una fascia di popolazione che di solito ha poca dimestichezza con le nuove tecnologie, con la domotica, le risorse energetiche e le novità che la tecnologia porta per la gestione dell’energia in casa e per gli interventi sull’efficienza energetica degli edifici.

“Energia IN Sinergia” è allora il nuovo progetto lanciato dall’associazione in collaborazione con Edison.

“La transizione energetica bussa alle porte delle nostre case, ma, pur sentendone tanto parlare, in tanti, troppi, consumatori non hanno idea di cosa questi significhi nel concreto e di come cambierà il loro modo di consumare energia e di conseguenza di come cambierà la loro vita, migliorando non solo la propria, ma anche quella della collettività e del pianeta – spiega Adiconsum – Ma perché tutto questo si sappia, è necessario fare informazione e formazione, con incontri soprattutto verso coloro che per motivi di età, economici o sociali sono più ai margini della società”.

Sono cinque gli incontri previsti fra novembre e gennaio 2025, a Palermo, Taranto, Livorno e Lecce. Si parte da Palermo ( Martedì 19 novembre 2024, ore 10.00, Via Sacra Famiglia n. 18c/o la sede UST e FNP Cisl Palermo-Trapani).

Energia IN Sinergia, ecco perché raggiungere gli over 65

Il target scelto da “Energia IN Sinergia” è appunto quello degli over 65enni, popolazione ritenuta più vulnerabile e ad alto rischio di esclusione dalla transizione green e digitale.

Attraverso incontri in presenza o da remoto, gli obiettivi del progetto sono molteplici. Intanto, c’è quello di sensibilizzare i consumatori sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e far comprendere il legame tra la transizione energetica e la sostenibilità.

Il progetto vuole inoltre accrescere il livello di conoscenza e consapevolezza dei consumatori verso la sostenibilità integrale, promuovendo tra loro comportamenti responsabili e l’uso efficiente delle risorse energetiche in casa, supportandoli nella comprensione e nella lettura pratica delle informazioni rese disponibili dalle aziende energetiche.

Energia IN Sinergia, infine, intende favorire una maggiore comprensione dei benefici delle diverse forme di autoconsumo diffuso (energy communities, sistemi di isolamento ed efficienza energetica degli edifici, sistemi solari individuali), promuovendo un coinvolgimento proattivo del target e trasformando il consumatore informato in un opinion leader all’interno della propria famiglia o circolo di conoscenze per una sensibilizzazione a “cascata”.

