SPECIALE. Iacopo Fuscagni, TIM: intelligenza artificiale e tlc, la rivoluzione in atto e l’impatto sui consumatori

L’AI Act, la legge europea sull’intelligenza artificiale, si pone come il primo regolamento globale al mondo su questo tema. Come ha spiegato la Commissione europea, “è concepita per garantire che l’IA sviluppata e utilizzata nell’Ue sia affidabile, con garanzie per proteggere i diritti fondamentali delle persone. Il regolamento mira a istituire un mercato interno armonizzato per l’IA nell’Ue, incoraggiando l’adozione di questa tecnologia e creando un contesto favorevole all’innovazione e agli investimenti”.

Parla Iacopo Fuscagni, TIM

Su rischi e opportunità dell’AI per le telecomunicazioni e il digitale si sofferma Iacopo Fuscagni, Responsabile Customer Protection di TIM.

«Con una spesa che in Italia raggiungerà 1,8 miliardi di euro al 2030, il settore delle tlc è tra i primi in termini di investimenti medi nell’AI, una tecnologia che sta rivoluzionando tutti i comparti – spiega Fuscagni – In generale, a livello nazionale nel 2023 il mercato dell’AI è cresciuto complessivamente del 52% rispetto al 2022. Una tendenza legata all’adozione di soluzioni AI nei processi aziendali, che sta accelerando il percorso di trasformazione digitale. L’impatto è rilevante sui servizi digitali offerti ai clienti, con grandi vantaggi sotto gli occhi di tutti, ma anche grandi sfide dal punto di vista etico, sociale e della sostenibilità».

Fra gli argomenti affrontati, un tema fondamentale sarà l’impatto dell’AI sulla tutela dei consumatori.

Nell’ambito delle tlc, quali sono i rischi che l’intelligenza artificiale pone ai consumatori?

Sostiene Fuscagni: «Il tema della trasparenza è sicuramente centrale nel rapporto con i consumatori. È importante che il cliente sia sempre messo in condizione di riconoscere quando si sta interfacciando con un sistema di AI basato su principi etici, nel rispetto delle normative vigenti. Nel nostro caso, grazie a una struttura di governance dedicata con personale qualificato, siamo impegnati nello sviluppo di tecnologie ‘Ethics by design’, in linea con il nuovo regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, per favorire l’adozione di applicazioni sicure, etiche e sostenibili».

