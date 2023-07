Energia, ripartono le adesioni al gruppo d’acquisto “SicurInsieme” di UNC e Selectra

Ripartono le adesioni al gruppo d’acquisto “SicurInsieme” di Unione Nazionale Consumatori e Selectra. In un contesto caratterizzato da segnali di ripresa per il settore energetico, con una tendenza dei prezzi al ribasso e il ritorno di diverse tipologie di offerta, Unione Nazionale Consumatori e Selectra (Selectra.net), il servizio gratuito che confronta i principali fornitori di luce e gas, “rilanciano le adesioni al Gruppo d’Acquisto “SicurInsieme”, offrendo ai consumatori l’opportunità di ottimizzare le spese per l’energia, grazie ad un’offerta che unisce i vantaggi di una proposta commerciale a prezzo variabile e quelli del prezzo fisso”, informa una nota congiunta. L’offerta di luce è negoziata con il fornitore Illumia, con un tetto massimo di prezzo e garanzia di un prezzo più basso con la flessione del mercato.

SicurInsieme, di cosa si tratta

L’offerta luce del gruppo d’acquisto “SicurInsieme” per i nuovi aderenti è stata infatti negoziata con il fornitore Illumia (illumia.it), il primo family business nel mercato retail di energia e gas secondo la classifica dell’Autorità per l’energia.

Come informa la nota, l’obiettivo del gruppo d’acquisto è “soddisfare le esigenze dei consumatori in questo specifico momento e tutelarli dalle eventuali oscillazioni in rialzo del mercato energetico. L’offerta studiata con Illumia è infatti legata al PUN, il prezzo dell’energia all’ingrosso, che in questo momento è in calo. Ciò significa che i costi in bolletta degli aderenti scenderanno in base al calo dei prezzi sul mercato all’ingrosso, permettendo ai consumatori di usufruire di questo trend positivo e risparmiare. Allo stesso tempo, è prevista l’applicazione di un tetto massimo al prezzo, mettendo i consumatori al riparo da eventuali rincari: quindi, qualora i prezzi nel periodo della validità dell’offerta dovessero nuovamente subire un forte aumento, la bolletta non si alzerà”.

Rimane centrale anche l’aspetto ambientale, perché l’offerta luce proposta per il rilancio delle adesioni a SicurInsieme è “verde”, per garantire un consumo energetico più sostenibile. La ripartenza del gruppo d’acquisto assume ancor più valore alla luce della prossima fine del mercato tutelato dell’energia elettrica per i clienti domestici, confermata per gennaio 2024. Gli aderenti a “SicurInsieme”, conclude la nota, avranno accesso a un canale di assistenza dedicato grazie alla partecipazione di Unione Nazionale Consumatori al gruppo d’acquisto.

