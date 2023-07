Come fare per… affrontare le ondate di calore

Non è “gran caldo”. Sono ondate di calore. Come fare per affrontare questi picchi di temperatura, che rappresentano un vero pericolo per la salute?

I picchi legati alle alte temperature portate dalle ondate di calore (molto alte, spesso sopra i 40 gradi, e con l’aumento delle notti tropicali che registrano temperature mai inferiori ai 20 gradi) mettono in pericolo la salute, con un impatto maggiore su alcune persone che risultano più esposte ai rischi sanitari e più fragili: anziani, neonati e bambini, donne in gravidanza, persone con malattie croniche, con disturbi psichici, non autosufficienti, ospiti di Rsa, persone che assumono alcuni tipi di farmaci, chi fa uso di alcol e droghe, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta, persone in povertà e solitudine.

Ondate di calore, la Croce Rossa e la campagna #EffettoTerra

In vista delle prossime ondate di calore, la Croce Rossa Italiana ha lanciato un appello con raccomandazioni e consigli utili in particolare nei confronti degli anziani e dei più fragili. Particolare attenzione, ricorda la Croce Rossa, va data anche a chi vive condizioni di marginalità estrema, come le persone senza dimora che i volontari Cri assistono con le Unità di Strada ma per i quali è necessario anche mettere in campo azioni mirate di accoglienza.

“Bere molta acqua, non uscire nelle ore più calde, mangiare frutta e verdure, evitare di stare esposti al sole a lungo, evitare di bere alcolici, usare vestiti leggeri e prendersi cura delle persone anziane sono le principali raccomandazioni che l’Associazione rinnova ogni anno e che, oggi, rilancia anche attraverso la campagna #EffettoTerra – informa una nota – Le ondate di calore, infatti, sono una delle conseguenze dei cambiamenti climatici e rientrano nello spettro degli eventi climatici estremi che negli ultimi anni si sono verificati con sempre maggiore frequenza. Solo nel 2022 quelli registrati in Italia sono stati ben 310”.

Alla luce di tutto questo, diventa ancor più importante puntare su strategia di mitigazione, adattamento, preparazione della comunità. La campagna di sensibilizzazione Effetto Terra pone dunque l’accento sull’importanza della salvaguardia ambientale come prerogativa per tutelare la salute di tutti.

Gli ultimi otto anni, ricorda la campagna Effetto Terra, sono stati i più caldi mai registrati dal 1800 e nel 2022 sono stati oltre 300 gli eventi climatici estremi in Italia. La crisi climatica colpisce ovunque ma sono le comunità più povere e vulnerabili a pagarne il prezzo più alto.

Secondo l’IFRC (Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa) “entro il 2050, 200 milioni di persone potrebbero avere bisogno di aiuti umanitari ogni anno a causa del cambiamento climatico”.

Il decalogo della CRI per affrontare le ondate di calore

Esci solo nelle ore più fresche del giorno e se possibile frequenta parchi e zone alberate. La presenza di vegetazione abbassa di diversi gradi la temperatura. Se esci di casa, porta con te una borraccia e verifica che sul percorso ci siano fontanelle. Ci sono molte App che possono aiutarti a trovarle. Porta sempre con te un cappello e la crema solare. Con il caldo il corpo ha bisogno di meno calorie: consuma pasti piccoli e leggeri, preferisci frutta e verdura. Una dieta buona per il caldo e per il Pianeta. Se non hai un condizionatore o vuoi limitarne l’uso, mantieni freschi gli ambienti di casa, tenendo finestre e tapparelle chiuse durante il giorno e aprendole la sera. Se utilizzi il condizionatore, non superare i 5 gradi di differenza con l’esterno. Mentre, se usi un ventilatore ricordati di non puntarlo direttamente su di te o altre persone. Bevi molta acqua ed evita le bevande alcoliche che aumentano la disidratazione. Ricorda che l’acqua del rubinetto o della fontanella ha un minore impatto ambientale. Non trascurare l’abbigliamento: abiti ampi e tessuti leggeri, naturali e di colore chiaro possono aiutarti a regolare la temperatura del corpo. Prima di metterti in viaggio, consulta le previsioni meteo e preparati in anticipo. Sapevi che le donne, le persone anziane e i bambini sono più soggetti alle ondate di calore? Proteggile dai rischi per la salute seguendo i nostri consigli e, quando si verificano picchi di alte temperature, assicurati che stiano bene. Se manifesti uno di questi sintomi potrebbe trattarsi di un colpo di calore: affanno, dolore toracico, confusione, debolezza, vertigini o crampi. Cerca assistenza medica e, in caso di emergenza, chiama il 112 o il 118.

Questo il decalogo della Croce Rossa Italiana per affrontare le ondate di calore ed evitare il più possibile i rischi sanitari connessi ai picchi di temperatura.

