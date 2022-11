La case e l’efficienza energetica, le azioni dei consumatori contro il caro energia

Le case italiane sotto la lente del caro energia dicono che, negli ultimi due anni, quasi la metà dei consumatori ha fatto degli interventi per migliorare l’efficienza energetica. Uno su dieci negli ultimi sei mesi. Indagine Altroconsumo su italiani e caro energia in casa

Le case italiane sotto la lente del caro energia raccontano che negli ultimi due anni quasi la metà dei consumatori ha fatto degli interventi nell’abitazione per migliorare l’efficienza energetica. Uno su dieci negli ultimi sei mesi. Solo la metà degli italiani ritiene però di avere una casa attrezzata per fare la differenza sul risparmio energetico. Sono alcuni dati diffusi da Altroconsumo che ha cercato di scoprire come i cittadini alle prese coi rincari stratosferici dell’energia abbiano cercato di arginare i costi nella propria abitazione. L’indagine è stata fatta a settembre su oltre 900 intervistati dai 25 ai 79 anni.

Caro energia, quanto spenderemo nei prossimi 12 mesi?

L’Autorità per l’energia ha aggiornato ieri le tariffe del gas per i consumatori in tutela: la spesa complessiva per il gas, confrontata con il trimestre precedente, è scesa del 12,9%. L’aggiornamento però non riguarda i consumi futuri, ma quelli passati, spiega Altroconsumo. I prezzi unitari del gas rimangono alle stelle.

Per i prossimi 12 mesi, secondo l’associazione, considerando i consumi di una famiglia di 3 o 4 persone (2.700 kWh per energia elettrica e 1.400 mc per gas, con riscaldamento autonomo) la stima di spesa annua per energia elettrica è pari a 1.726 euro, mentre la stima della spesa per il gas è pari a 2.794 euro, per una somma di circa 3.766 euro (– 16% rispetto alla stima precedente di Altroconsumo di 4.500 euro).

Le case e l’efficienza energetica

Negli ultimi due anni, quasi il 50% degli intervistati ha condotto interventi nelle proprie abitazioni per migliorarne l’efficienza energetica. 1 su 10 ne ha fatti negli ultimi 6 mesi.

Le dotazioni installate recentemente sono soprattutto luci a basso consumo (il 23% le ha installate negli ultimi 2 anni), caldaie a gas a condensazione o pompa di calore (14%), prese multiple con interruttore (13%) e grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica (11%).

Fra i sistemi per il risparmio energetico più diffusi nelle case degli italiani ci sono lampadine a basso consumo (73%), finestre ad alto isolamento (67%), elettrodomestici ad alta efficienza energetica (66%) e prese multiple con interruttore (61%). Circa la metà ha una caldaia a gas a condensazione o pompa di calore. Infine, solo 1/4 degli italiani afferma di avere isolato il tetto termicamente e altrettanti hanno fatto isolare le pareti con il cappotto termico. Al contrario, le soluzioni meno diffuse sono l’isolamento termico del pavimento e piano cottura a induzione, pannelli solari, caldaie o stufe a biomassa. In particolare, questi interventi strutturali vengono realizzati più frequentemente nelle case indipendenti rispetto agli appartamenti in condominio. Ci sono anche importanti disuguaglianze geografiche. In generale, le case del nord Italia hanno maggiori dotazioni per il risparmio energetico rispetto a quelle delle regioni centrali e, soprattutto, a quelle del meridione e delle isole.

Per gli italiani, però, stiamo parlando di case che in generale non rendono facile fronteggiare il caro energia. Solo il 53% del campione ritiene di avere una casa con caratteristiche che possano fare la differenza sul risparmio energetico. Viceversa, circa la metà non è soddisfatto di ciò e, in particolare, il 18% dà una valutazione negativa.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!