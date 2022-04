Mercato dell’energia, le prospettive per i consumatori e i risparmi possibili

Quali scenari e prospettive si aprono per i consumatori nel passaggio al mercato libero dell’energia? Si va verso la fine del mercato tutelato e, guardando al mercato dell’energia, emerge di sicuro la complessità del settore insieme all’esistenza di un’ampia gamma di offerte di luce e gas che sul mercato libero promettono risparmi. Dall’entità più varia. Rispetto a un anno fa, però, «c’è un netto aumento di offerte con condizioni economiche più vantaggiose rispetto alla tutela», evidenzia un report presentato oggi dal centro studi Ircaf.

Oggi il centro Studi Ircaf ha infatti organizzato il convegno nazionale “Mercato Energia: Il lungo percorso verso la fine della maggior tutela nell’attuale contesto”. Ed è stato presentato il quarto report sul monitoraggio delle offerte del mercato energia elettrica e gas riferito alle utenze domestiche, con comparazione e trend delle offerte degli ultimi anni.

Il punto sul mercato dell’energia

Per le famiglie il superamento del mercato tutelato dell’energia è previsto entro il 10 gennaio 2024.

Fra le misure di accompagnamento ci sono la predisposizione di offerte standard per i clienti finali (offerte Placet), l’attivazione del portale offerte, l’istituzione dell’elenco dei venditori di energia elettrica, la predisposizione di linee guida per promuovere le offerte commerciali dei gruppi di acquisto, il monitoraggio dei mercati al dettaglio (Qui: https://www.arera.it/it/190701.htm#monitor).

Cosa sono le offerte Placet?

Come spiega l’Autorità per l’energia, la legge stabilisce per tutti i venditori l’obbligo di offrire alle famiglie e alle piccole imprese almeno una proposta “standard” di fornitura a prezzo fisso (in cui il prezzo dell’energia è mantenuto fisso per un certo periodo di tempo) e almeno una proposta a prezzo variabile (in cui il prezzo varia automaticamente in base alle variazioni di un indice di riferimento).

L’Arera ha dunque introdotto la disciplina dell’offerta PLACET (a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela), che obbliga tutti i venditori a inserire nel proprio pacchetto di proposte commerciali, un’offerta rivolta alle famiglie e alle piccole imprese chiara e comprensibile, a prezzi determinati liberamente ma con condizioni contrattuali definite dall’Autorità.

Nelle offerte Placet, in sintesi, le condizioni economiche (prezzo) sono liberamente decise dal venditore e rinnovate ogni 12 mesi; la struttura di prezzo è stabilita dall’Autorità e inderogabile; le condizioni contrattuali (ad esempio garanzie, rateizzazione) sono stabilite dall’Autorità e inderogabili.

Mercato energia, offerte e possibilità di risparmio

Dal report sul mercato dell’energia presentato oggi dal Centro Studi Ircaf emerge che, rispetto all’analisi di un anno fa (febbraio 2021) c’è un netto aumento di offerte con condizioni economiche più vantaggiose rispetto alla tutela. Le offerte presentano potenziali risparmi più consistenti, sia in termini assoluti che in percentuale. C’è anche un maggior numero di offerte Placet con prezzi più competitivi per tutte le tipologie di offerta.

Sulle offerte esaminate nel mercato libero, evidenzia l’indagine, le offerte di energia elettrica con prezzo inferiore alla tutela sono 500 (pari al 43%). Nel 2021 erano 78 (6% del totale). Di queste 323 sono di tipo Placet, pari al 64,6% del totale offerte con prezzo inferiore alla Tutela.

Fra le offerte gas, le offerte inferiori alla tutela sono 89 (pari al 15,8%). Nel 2021 erano 71 (10,3%). Di queste, 47 sono offerte Placet.

Il risparmio con le migliori offerte elettriche a prezzo fisso

Come nel 2021, le offerte più competitive si trovano in corrispondenza del prezzo fisso monorario. Le 30 migliori offerte presentano risparmi che vanno da 200 a 690 euro rispetto al mercato di tutela. Seguono le offerte a prezzo fisso ma a fasce, con risparmi (le migliori 30) comprese fra 200 e 400 euro rispetto alla tutela.

Sono meno competitive le offerte a prezzo indicizzato. Per il monorario, le 30 offerte più performanti presentano un prezzo inferiore alla tutela da 76 a 166 euro, mentre fra le offerte a fasce il risparmio è nell’ordine di 96-166 euro.

Il risparmio con le migliori offerte gas

Le offerte più competitive sono in corrispondenza del prezzo fisso, con risparmi che vanno da 220 a quasi 500 euro con le prime 30 offerte. Ai primi tre posti ci sono le offerte Placet, che occupano 23 posizioni nelle top 30. Seguono le offerte a prezzo indicizzato, che hanno vantaggi più contenuti. Ci sono infatti solo 26 offerte più convenienti rispetto alla Tutela, con risparmi che vanno da 1 a 160 euro, e solo 4 sono di tipo Placet.

