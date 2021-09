Morosità, col rincaro delle bollette si rischia un’impennata di distacchi

Con i rincari delle bollette si rischia l’impennata della morosità, denuncia Assoutenti. Nonostante l’intervento emergenziale del Governo, da ottobre arriva infatti la stangata sulle bollette di luce e gas. Secondo l’aggiornamento dell’Autorità per l’energia, l’aumento per le famiglie sul mercato tutelato sarà del 29,8% per l’elettricità e del 14,4% per il gas. Si tratta di circa 300 euro in più a famiglia su base annuale, stima Arera.

Maxi rincari, si rischia l’impennata della morosità

Per l’elettricità nel 2021 la spesa annuale per la famiglia-tipo sarà di circa 631 euro, con una variazione del +30% rispetto al 2020, che corrisponde a un aumento di circa 145 euro l’anno. La spesa per la bolletta del gas nel 2021 sarà di circa 1.130 euro, con una variazione del +15% circa rispetto al 2020. E questo significa un aumento di circa 155 euro l’anno. Questi numeri però fanno dire anche altro.

Assoutenti denuncia infatti che c’è il concreto rischio di un aumento della morosità da parte delle famiglie in difficoltà con i pagamenti delle bollette (e non coperte dai bonus sociali). I maxi aumenti che scatteranno da domani porteranno a un’ondata di mancati pagamenti, dice Assoutenti.

La richiesta che si sta diffondendo è quindi quella che vengano sospesi i distacchi per morosità.

I maxi rincari delle bollette, spiega Assoutenti, «rischiano di portare nei prossimi mesi ad una impennata della morosità da parte delle famiglie sul fronte dei pagamenti delle bollette energetiche». Di fronte a questo allarme, Assoutenti chiede ad Arera di disporre il blocco dei distacchi delle forniture.

2,6 milioni di famiglie già in difficoltà

Ci sono infatti oltre due milioni e mezzo di famiglie sul mercato tutelato che già hanno avuto problemi a pagare luce e gas.

«In base agli ultimi dati forniti da Arera, il 13% degli utenti del mercato tutelato dell’elettricità ha avuto problemi nel pagare la bolletta e non ha rispettato i termini di pagamento – spiega il presidente Furio Truzzi – Nel settore del gas, e sempre per quanto riguarda il mercato a maggior tutela, la percentuale dei mancati pagamenti è del 7,5%. Questo significa che in totale 2,67 milioni di famiglie del mercato tutelato hanno avuto difficoltà a pagare le bollette energetiche (1,7 milioni per la luce, 975mila per il gas)».

«Il quadro che si profila dopo gli aumenti delle tariffe deciso da Arera è una impennata della morosità da parte delle famiglie in difficoltà economica e che non godono di bonus e agevolazioni, famiglie che vedranno aumentare la bolletta dell’energia nei prossimi mesi e che non riusciranno a far fronte ai pagamenti, rischiando il distacco delle forniture – conclude Truzzi – Per tale motivo Assoutenti chiede ad Arera di disporre il blocco delle procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica e gas almeno per tutta la durata dell’emergenza energia e prezzi materie prime, al pari di quanto fatto nel 2020 in piena pandemia».