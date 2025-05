Precompilata 2025, semaforo verde per l’invio dei modelli

Da ieri è aperto in canale per l’invio della Precompilata 2025. In due settimane oltre 4 milioni gli accessi in consultazione da parte dei cittadini. I modelli si possono integrare, modificare o restituire così come predisposti dal Fisco

Semaforo verde per l’invio della Precompilata 2025. Da ieri è aperto il canale per l’invio della dichiarazione 730 o Redditi. I modelli, disponibili “in sola lettura” dallo scorso 30 aprile, adesso possono essere eventualmente integrati, modificati o restituiti così come predisposti dal Fisco.

È quanto comunica l’Agenzia delle Entrate, evidenziando inoltre che nelle prime due settimane (dal 30 aprile, con i modelli disponibili in consultazione, al 14 maggio) sono stati oltre 4 milioni e 200mila gli accessi registrati all’applicativo, il 25% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Molti cittadini, dunque, hanno utilizzato la prima finestra temporale per consultare le informazioni precaricate e tenersi pronti all’invio.

Per permettere a tutti di sapere quali sono i passi principali per poter visualizzare e modificare la propria precompilata, un breve video pubblicato sul canale YouTube dell’Agenzia fornisce un rapido promemoria con tutte le informazioni fondamentali, dalla A di accesso alla I di invio. È inoltre disponibile la guida dedicata e il sito “Info e assistenza”, che raccoglie tutti i contenuti utili.

Anche quest’anno è possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse: per farlo, basta utilizzare l’apposita funzionalità disponibile nella propria area riservata. In alternativa, si può inviare una pec o ancora presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia. In totale sono circa 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per la stagione dichiarativa in corso.

La scadenza per l’invio della Precompilata 2025 sulla piattaforma è fissata al 30 settembre per il modello 730 e al 31 ottobre 2025 per Redditi Persone fisiche.

Via libera all’invio della Precompilata 2025

Da ieri i contribuenti possono dunque accedere all’applicativo, fare eventuali integrazioni/modifiche o accettare il modello senza variazioni e procedere quindi al click finale.

Per chi può presentare il 730, è sempre attiva la modalità di compilazione semplificata, un’interfaccia semplice che guida l’utente alla visualizzazione e alle eventuali modifiche: non è più il cittadino a dover conoscere quadri, righi e codici, ma il sistema a inserire “al posto giusto” eventuali nuove informazioni.

Da quest’anno è più ampia la platea dei potenziali utilizzatori del modello 730: le persone fisiche non titolari di partita Iva, infatti, possono utilizzare la dichiarazione semplificata anche per i redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria, che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi.