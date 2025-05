Abusivismo finanziario, Consob oscura sito che “clonava” l’immagine di Giorgetti

Occhio alle truffe e ai falsi investimenti promossi da altrettanto falsi “testimonial” d’eccezione. La Consob ha ordinato l’oscuramento di un sito web (https://giorgetti-invest.com) che “clonava” l’immagine del Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

“Attraverso finte interviste apparentemente rilasciate a primarie trasmissioni televisive il “clone” del Ministro faceva pubblicità di servizi di investimento prestati tramite piattaforme abusive di trading”, avvisa la Consob, il cui intervento si pone a tutela dei risparmiatori e dello stesso ministro, del tutto estraneo alla vicenda.

La Consob ha esercitato in questo modo i poteri derivanti dal “Decreto Crescita” e dalla “Legge Capitali”. E non è la prima azione contro siti che sfruttano l’immagine di personaggi pubblici e istituzionali: già a dicembre 2024 la Consob aveva fatto bloccare le pubblicità di siti che facevano abusivamente riferimento alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Al tempo stesso la Consob ha oscurato anche altri sei siti di intermediazione finanziaria abusiva.

Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:

“Paragonix Trader AI” – “Telarax” – Giorgetti-Invest.com” (siti internet https://paragonix-trader-ai.com, https://telarax.com e pagina https://webtrader.orestpa.tech e sito pubblicitario https://giorgetti-invest.com).

(siti internet https://paragonix-trader-ai.com, https://telarax.com e pagina https://webtrader.orestpa.tech e sito pubblicitario https://giorgetti-invest.com). “Goldbysell” (sito internet https://gold-bysell.com e relative pagine https://clientzone.gold-bysell.com e https://webtrader.gold-bysell.com);

(sito internet https://gold-bysell.com e relative pagine https://clientzone.gold-bysell.com e https://webtrader.gold-bysell.com); “Smart Solutions Bot” (sito internet https://smartsolutionsbot.com e relativa pagina https://my.smartsolutionsbot.com);

(sito internet https://smartsolutionsbot.com e relativa pagina https://my.smartsolutionsbot.com); “Afex Markets” (sito internet www.afexmarkets-it.com e relative pagine https://clientarea.alpha247-it.com e https://webtrader.alpha247-it.com);

(sito internet www.afexmarkets-it.com e relative pagine https://clientarea.alpha247-it.com e https://webtrader.alpha247-it.com); “Finco Trades” (sito internet https://fincotrades.org e relativa pagina https://web.fin-trades.org).

Abusivismo finanziario, “Occhio alle truffe!”

Sale, così, a 1311 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Per motivi tecnici, l’oscuramento effettivo potrebbe richiedere qualche giorno.

Sul sito della Consob è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

La Consob coglie l’occasione per avvisare i risparmiatori dell’importanza di adottare comportamenti accorti e di buon senso per salvaguardare i propri risparmi. Fra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari e su cripto-attività, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!