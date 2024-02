Assicurazioni, polizze malattia e polizze vita: lunedì 4 marzo il webinar di Confconsumatori

Educazione assicurativa, previdenziale, sanitaria: continuano le iniziative di Confconsumatori dedicate all’educazione finanziaria dei cittadini. Il prossimo appuntamento formativo e aperto alla cittadinanza sarà il webinar “Le polizze per il rimborso delle spese sanitarie e le polizze vita”, realizzato in collaborazione con gli esperti del Sindacato nazionale agenti di assicurazione (Sna). Il webinar si svolgerà lunedì 4 marzo, dalle 15 alle 16.

Italia in ritardo sull’educazione assicurativa

Accade sempre più di frequente, spiega l’associazione, che le famiglie debbano ricorrere a prestazioni sanitarie sostenendone privatamente i costi, spesso onerosi.

Aggiunge Confconsumatori: “Non tutti sanno che, in base alle proprie esigenze, può essere utile valutare la sottoscrizione di una polizza assicurativa – polizza malattia – in grado di contribuire alla copertura delle spese mediche per sé e per i propri cari. Allo stesso modo, chi desidera tutelare economicamente il proprio nucleo familiare dovrebbe conoscere le caratteristiche delle polizze vita Tmc (temporanee caso morte)”. Da qui il webinar che vuole dare le le principali nozioni sul tema delle coperture delle spese sanitarie e delle tutele delle famiglie nel caso della scomparsa del soggetto assicurato.

Introdurrà il webinar il presidente di Confconsumatori Marco Festelli: «Il nostro Paese deve ancora scontare un ritardo significativo nell’alfabetizzazione finanziaria e assicurativa. Negli ultimi anni, Confconsumatori ha rafforzato il proprio impegno verso la formazione del cittadino in materia di assicurazioni, sottoscrivendo con Sna un protocollo da cui sono nate importante iniziative, come questo webinar. Con il progetto “Generazione F”, confermiamo i nostri sforzi per favorire un’educazione assicurativa sempre più ampia e inclusiva, che possa supportare le persone nella pianificazione della propria vita e nella gestione dei propri risparmi».

L’incontro è infatti realizzato nell’ambito del progetto “Generazione F” (che prevede prevede campagne informative e incontri formativi online e sul territorio in materia di consumi sostenibili ed economia circolare, educazione finanziaria e sovraindebitamento, educazione assicurativa, previdenziale e sanitaria) e si svolgerà e in collaborazione con il Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione. Sarà possibile partecipare al webinar iscrivendosi al seguente link: https://hd-conference-call-it.zoom.us/meeting/register/tZcocO6trjgjGdZjgUmKeTwEQ9sWbgAIk-ff

