Assicurazioni ramo vita, Ivass: deterioramento per le condizioni finanziarie del Gruppo FWU

L’Ivass, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha comunicato le deterioramento delle condizioni finanziarie e misure adottate dalle Autorità di vigilanza competenti in relazione al Gruppo FWU, che opera in Italia nel Ramo Vita attraverso due compagnie assicurative con sede rispettivamente in Lussemburgo e in Austria.

Nel dettaglio, le informazioni sul gruppo FWU riguardano

FWU LIFE INSURANCE LUX S.A., con sede in Lussemburgo, e

FWU LIFE INSURANCE AUSTRIA AG, con sede in Austria,

compagnie assicurative che operano in Italia nel Ramo Vita.

I provvedimenti delle autorità verso il gruppo FWU

L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo, Commissariat Aux Assurances (CAA), informa che a causa del deterioramento delle condizioni finanziarie del gruppo:

dal 3 luglio 2024, FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. ha deliberato di non sottoscrivere più nuovi contratti, anche in Italia ;

ha deliberato di ; in data 19 luglio 2024, il Tribunale di Monaco di Baviera ha dichiarato lo stato di insolvenza della società capogruppo tedesca non assicurativa FWU AG.

L’Autorità di Vigilanza austriaca, Financial Market Authority (FMA), il 22 luglio 2024 ha vietato a FWU LIFE INSURANCE AUSTRIA AG:

di sottoscrivere nuovi contratti sulla vita, anche in Italia, con effetto immediato e fino al 30 settembre 2024 ;

; di effettuare operazioni infra-gruppo superiori a centomila euro, senza il preventivo consenso di FMA, con effetto immediato e per la durata di sei mesi.

Maggiori informazioni sono disponibili in lingua inglese sul sito di FMA al seguente link: https://www.fma.gv.at/en/deutsche-holding-der-versicherung-fwu-insolvent/.

L’Ivass è in stretto contatto con EIOPA, l’Autorità europea delle assicurazioni e pensioni, e con le autorità competenti di Lussemburgo e Austria e annuncia che verranno pubblicati aggiornamenti non appena disponibili. I consumatori possono rivolgersi, dal lunedì al venerdì, al Contact Center Consumatori: 800-486661 dalle ore 8:30 alle ore 14:30.

