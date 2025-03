Fwu Life, Autorità ai consumatori: attenzione alle società che propongono servizi

L’Autorità del Lussemburgo richiama l’attenzione dei consumatori sul fatto che alcuni individui o società potrebbero contattarli nell’ambito della liquidazione di FWU Life Insurance Lux SA per proporre i loro servizi

Attenzione alle società che propongono servizi per il caso Fwu Life, la compagnia assicurativa lussemburghese messa in liquidazione. Il caso investe molti risparmiatori italiani: si stima infatti che la Fwu abbia stipulato polizze vita con oltre 100 mila famiglie.

L’ultimo avviso ai risparmiatori coinvolti – il monito a essere prudenti – viene dall’Autorità del Lussemburgo ed è stato rilanciato online dall’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Fwu Life, l’Autorità raccomanda prudenza

Una nota informa infatti che il Commissariat aux Assurances (“CAA”) “richiama l’attenzione dei consumatori sul fatto che alcuni individui o società potrebbero contattare i contraenti e, se del caso, i loro aventi diritto, nell’ambito della liquidazione di FWU Life Insurance Lux S.A.. per proporre i loro servizi. CAA raccomanda a tutte le persone che potrebbero essere contattate di essere estremamente prudenti e di assicurarsi che le persone che le contattano siano abilitate a farlo e che le proposte di servizi siano nel loro interesse”.

Nella comunicazione vengono riportati i siti internet da consultare e gli indirizzi e-mail di contatto:

• Sito di CAA: https://www.caa.lu/fr/consommateurs/insolvabilite-de-fwu-life-insurance-lux-sa

• Sito di FWU Life Insurance Lux S.A. : https://fwulifelux.com/

• Indirizzo e-mail per contattare CAA : QA_FWULife@caa.lu

• Indirizzo e-mail per contattare FWU Life Insurance Lux S.A. : info.it@fwulifelux.com

Si tratta dell’ennesimo caso che riguarda le compagnie assicurative. E i consumatori in Italia si sono subito mobilitati. Molti risparmiatori pensavano di fare un investimento sicuro. Una pensione integrativa, un fondo pensione. E si ritrovano invece in una situazione critica, investiti dal fallimento della compagnia assicurativa FWU Life Insurance Lux S.A., caso con pesanti ripercussioni sui risparmiatori.

Solo Adiconsum Verona ha fatto sapere di aver già ricevuto oltre 200 segnalazioni da cittadini che avevano investito in polizze FWU Life, convinti di aver scelto un investimento sicuro, e che ora rischiano di perdere gran parte dei loro risparmi. La liquidazione giudiziaria disposta dal Tribunale del Lussemburgo ha bloccato i rimborsi delle polizze, per un valore stimato di oltre 300 milioni di euro in Italia, con un’alta concentrazione di investitori tra Veneto e Lombardia.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!