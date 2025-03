Fwu Life, Adiconsum Verona: “Risparmiatori convinti di fare un investimento sicuro”

Pensavano di fare un investimento sicuro. Una pensione integrativa, un fondo pensione. E si ritrovano invece in una situazione critica, investiti dal fallimento della compagnia assicurativa FWU Life Insurance Lux S.A., caso con pesanti ripercussioni sui risparmiatori. Solo Adiconsum Verona ha già ricevuto oltre 200 segnalazioni da cittadini che avevano investito in polizze FWU Life, convinti di aver scelto un investimento sicuro, e che ora rischiano di perdere gran parte dei loro risparmi. La liquidazione giudiziaria disposta dal Tribunale del Lussemburgo ha bloccato i rimborsi delle polizze, per un valore stimato di oltre 300 milioni di euro in Italia, con un’alta concentrazione di investitori tra Veneto e Lombardia.

“La situazione è critica e richiede un’azione immediata”, dichiara Iacopo Cera, presidente di Adiconsum Verona. “Oltre 200 famiglie veronesi si sono rivolte a noi, esprimendo forte preoccupazione per il futuro dei loro risparmi.”

Fwu Life, polizze critiche

Gli avvocati di Adiconsum Verona stanno analizzando i casi dei consumatori coinvolti ed evidenziano numerosi aspetti problematici nella vendita di queste polizze.

“Abbiamo esaminato molte situazioni e riscontrato un elemento ricorrente: i risparmiatori hanno sottoscritto queste polizze convinti di fare un investimento sicuro, adatto a finalità previdenziali o di tutela del risparmio familiare“, spiega Carlo Battistella, avvocato di Adiconsum Verona.

“Abbiamo il caso di un libero professionista che ha versato 100 euro al mese per dodici anni, pensando di costruire un fondo pensione, e oggi si trova con un valore di riscatto di gran lunga inferiore a quanto versato”, continua Battistella. Sono stati colpiti anche i piccoli risparmiatori. “Abbiamo seguito il caso di una casalinga che ha versato 11.000 euro in cinque anni, pensando a una pensione integrativa. Ora, il valore stimato del suo investimento è di appena 2.800 euro”.

Adiconsum Verona punta i riflettori sul funzionamento di queste polizze. Molti contratti, spiega l’associazione, prevedevano versamenti periodici per anni, senza che i sottoscrittori fossero consapevoli del funzionamento reale del prodotto.

“In alcuni casi, persone che pensavano di accumulare risparmi per la pensione hanno scoperto che gran parte dei loro versamenti iniziali erano stati assorbiti dalle commissioni. Le polizze sottoscritte, commercializzate come prodotti a basso rischio, erano in realtà polizze Unit Linked, legate all’andamento dei mercati finanziari”.

L’associazione sta fornendo assistenza per verificare le posizioni individuali, valutare le possibilità di recupero dei fondi e seguire l’iter della liquidazione. Adiconsum Verona, come anche altre associazioni, evidenzia un altro elemento: la situazione è complicata, è fondamentale affidarsi a canali ufficiali ed evitare le promesse di un recupero facile e veloce, che potrebbero rivelarsi una truffa.

