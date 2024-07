Rc auto, Ania: nel 2023 prezzi aumentati del 4,3%

Nel 2023 i prezzi dell’rc auto sono aumentati del 4,3%, rincaro frutto della pressione inflazionistica. Mentre in una sfida cruciale, quale le ripercussioni di disastri climatici, il dato di partenza per l’Italia è la bassa percentuale di abitazioni coperte contro i rischi di terremoti e alluvioni – sono solo il 6%. Sono due dei dati che emergono dall’Assemblea annuale dell’Ania, l’associazione fra le imprese assicuratrici, e dalla relazione della presidente Maria Bianca Farina.

Assicurazioni, premi vita e danni

«I risultati del nostro settore nel 2023 registrano un volume totale di premi pari a 130 miliardi, in linea con l’anno precedente, anche se la raccolta del comparto vita ha segnato una riduzione del 3,5% determinata dalla forte contrazione dei premi per le polizze unit linked (-32%)», ha spiegato Farina.

Nel 2023 le imprese di assicurazione «si confermano il principale investitore istituzionale italiano: alla fine dell’anno, gli investimenti in polizze vita rappresentavano il 14% del risparmio delle famiglie italiane».

Per quanto riguarda il comparto danni, i premi si sono incrementanti del 6,6% rispetto al 2022. Nel complesso i premi diversi dalla r.c. auto sono cresciuti del 7,7%, con una progressione molto sostenuta per le polizze salute.

«Dopo undici anni di riduzione del volume premi r.c. auto, nel 2023 questo aggregato è aumentato del 4,3% – spiega la presidente Ania – Questa crescita è spiegabile con la dinamica inflazionistica che si è riflessa sul costo dei risarcimenti; è stata peraltro inferiore a quella media degli altri Paesi europei. Il divario fra il premio medio r.c. auto in Italia e quello europeo si è così ridotto ulteriormente, scendendo nel 2023 a 36 euro».

Crisi climatica e assicurazioni

Un approfondimento è dedicato al cambiamento climatico e a catastrofi naturali sempre più frequenti e distruttive.

«Nel 2023 – ha detto Farina – l’industria assicurativa nel mondo ha pagato quasi 100 miliardi di euro per sinistri legati a catastrofi naturali. In Italia si è registrato il massimo storico dei danni assicurati: oltre 6 miliardi, di cui 5,5 miliardi causati da eventi atmosferici e 800 milioni dalle alluvioni in Emilia-Romagna e in Toscana».

La stima è che solo il 25% delle perdite legate a catastrofi naturali sia assicurato. Da qui l’auspicio che il livello di protezione aumenti.

«Il tema per l’Italia è particolarmente rilevante – prosegue la presidente Ania – Solo il 6% delle abitazioni è coperto contro i rischi di terremoto e alluvione e solo il 4% delle piccole imprese possiede una polizza contro tali rischi. Alla luce di questa situazione, è stata certamente decisiva l’iniziativa del Governo di introdurre per tutte le imprese l’obbligo di copertura contro i danni catastrofali, con l’obiettivo di ridurre il gap di protezione assicurativa nel Paese. A breve sarà emanato il decreto interministeriale per il passaggio alla fase attuativa della norma».

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!