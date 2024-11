Rc auto, Ivass: a settembre prezzo medio di 414 euro. Consumatori: proseguono i rincari

Prosegue la crescita delle tariffe Rc auto. I prezzi delle polizze segnano a settembre un aumento del 6,8% nominale su base annua e un costo medio di 414 euro.

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha diffuso oggi i prezzi effettivi dell’rc auto a settembre 2024. Dall’analisi dei contratti emerge che dunque il prezzo medio dell’rc auto è di 414 euro (418 euro ad agosto 2024), in aumento su base annua del +6,8% in termini nominali (+6,1% in termini reali); in agosto la crescita nominale era stata del +6.7%.

Aumenti di prezzo ci sono in tutte le province e sono compresi fra il +1,3% di Reggio Calabria e il +11% di Roma e Caltanissetta. Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 261 euro, in aumento del +6,3% su base annua e in riduzione del 40,5% rispetto allo stesso mese del 2014.

L’indagine evidenzia infine che per gli assicurati appartenenti a classi di merito superiori alla prima, l’incremento di prezzo medio è del +9,8%, a fronte di un aumento del +6,1% per gli assicurati in prima classe.

Rc auto, Consumatori: “Prosegue la stangata”

Sono numeri che finiscono sotto i riflettori delle associazioni dei consumatori. L’Unione Nazionale Consumatori evidenzia che il balzo dei prezzi a settembre è pari a quasi 10 volte l’inflazione e sottolinea il dato anomalo dei rincari su Roma.

Commenta il presidente Massimiliano Dona: «Prosegue la stangata per gli automobilisti italiani. Rialzi lunari e ingiustificati. Si tratta di un balzo pari a quasi 10 volte l’inflazione, che a settembre era pari allo 0,7%. Bisogna tornare a 7 anni fa, ossia al settembre del 2017, per trovare un valore più alto, 415 euro. Unica consolazione, è che il premio è sceso rispetto ai 418 euro di agosto, attestandosi a 414 euro. Un fatto positivo se fosse indicativo di un’inversione di tendenza. Lo vedremo nei prossimi mesi».

Dona sottolinea inoltre che «Roma continua a detenere il record dei rincari con l’11%, ex aequo con Caltanissetta. Un dato anomalo – spiega – sul quale da tempo chiediamo all’Antitrust di fare verifiche e indagini, anche considerando che, a differenza di Caltanissetta il premio è molto alto, pari a 483 euro, l’ottavo più alto d’Italia. Si tratta di capire se esistono intese restrittive della concorrenza o abusi di posizione dominante».

Il Codacons evidenzia l’andamento dei prezzi dell’rc auto dal 2022. “Rispetto a gennaio 2022 le tariffe Rc auto hanno subito un rincaro complessivo del 17,3%, passando da una media di 353 euro di gennaio 2022 (dato Ivass) ai 414 euro attuali, con un aumento di ben 61 euro a polizza”, sottolinea l’associazione. Per il Codacons la crescita delle tariffe ha determinato negli ultimi due anni “una stangata complessiva da oltre 2 miliardi di euro a danno degli automobilisti italiani”.

A colpire l’analisi delle associazioni sono anche le differenze di prezzo. Come evidenzia Assoutenti, dai dati Ivass “si scopre che la provincia di Prato, con una media di 601 euro a polizza, scalza Napoli (595 euro) dal primo posto della classifica italiana del caro-Rc auto. La città più conveniente sul fronte delle tariffe si conferma Enna con un premio medio di 294 euro, seguita da Potenza (305 euro) e Oristano (309 euro)”.

«L’escalation delle tariffe Rc auto è insostenibile, inspiegabile – afferma il presidente Assoutenti Gabriele Melluso – e si scontra con i dati record fatti registrare dalle imprese assicuratrici nell’ultimo anno, con gli utili delle compagnie che hanno raggiunto quota 8 miliardi di euro, in crescita del +249% rispetto all’anno precedente. Per calmierare le polizze è ormai improcrastinabile applicare la sentenza della Corte Costituzionale che rende facoltativo l’indennizzo diretto. Urge inoltre una riforma dell’autorità della vigilanza e una governance composta da personalità indipendenti dal mondo assicurativo».

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!