Banche, l’ABI partecipa al Mese dell’educazione finanziaria

“Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”. Con questo slogan, un invito a dedicare tempo alla formazione sui temi della finanza per prendere decisioni consapevoli e per far fronte a eventuali imprevisti, ha preso il via questo mese la Settima Edizione del Mese dell’educazione finanziaria. L’impegno per l’educazione finanziaria è fatto proprio dall’ABI, Associazione bancaria italiana, che partecipa alla settima edizione della manifestazione, promossa a livello nazionale dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria per favorire l’apprendimento e lo sviluppo delle conoscenze e competenze finanziarie, assicurative e previdenziali dei cittadini.

Questo avviene, spiega una nota dell’Abi, nel quadro delle più ampie strategie di inclusione e sostenibilità economica e sociale, centrali nelle attività di ABI e del mondo bancario.

Le iniziative dell’ABI nel Mese dell’educazione finanziaria

La partecipazione dell’ABI al Mese dell’educazione finanziaria vedrà dunque una serie di iniziative che vogliono facilitare incontro e confronto tra settore bancario, istituzioni, mondo della scuola, operatori del terzo settore, associazioni dei consumatori e rappresentanze di cittadini.

In questo ambito si pone il sostegno di ABI alla seconda edizione del Salone EDUFIN, l’iniziativa realizzata da Campus e Class Editori per favorire la diffusione della cultura finanziaria nelle scuole superiori italiane, che si aprirà il 19 novembre a Roma.

Si affiancherà a questo un ciclo di appuntamenti online (iniziano oggi) sul tema “L’economia è di tutti e per tutti! Percorsi e strumenti di educazione finanziaria e di accesso ai servizi”.

Promossi da ABI in coordinamento con la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF, costituita su iniziativa di ABI) saranno volti a presentare le più recenti iniziative di educazione finanziaria realizzate con le banche e le associazioni dei consumatori su temi di rilievo per il mondo bancario e i cittadini, come i canali digitali per comunicare con la banca e i consigli per operare in modo sicuro (18 novembre).

Nel terzo incontro online, sul tema della violenza economica che si svolgerà in occasione della “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne” (25 novembre), saranno presentati nuovi strumenti per la parità di genere e l’inclusione finanziaria, realizzati da ABI e FEduF con il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto, e nel raccordo con banche e associazioni dei consumatori.

Altro importante appuntamento nel mese dell’educazione finanziaria sarà poi la nona edizione del Salone dei Pagamenti, dal 27 al 29 novembre a Milano.

