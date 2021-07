Intesa Sanpaolo e Consumatori, firmato Accordo Quadro 2021-2023

Intesa Sanpaolo e le Associazioni dei consumatori del CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori Utenti), hanno presentato il nuovo Accordo Quadro «Innoviamo le relazioni 2.0 2021 – 2023» che intende proseguire e consolidare la collaborazione avviata nel 2019 nell’ambito dell’accordo precedente.

L’obiettivo dell’Accordo Quadro è quello di consolidare le relazioni fra Intesa Sanpaolo e le Associazione dei consumatori e rafforzare l’azione comune sul territorio. Ci sarà inoltre la progettazione comune di azioni di informazione, educazione finanziaria e inclusione a beneficio di clienti e di consumatori.

«L’Accordo Quadro con le Associazioni dei Consumatori ha rappresentato un passaggio strategico nello sviluppo delle relazioni con i clienti-consumatori – commenta Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo – in due anni e con una pandemia in corso, ci siamo confrontati su ben dieci tematiche d’interesse collettivo, raggiungendo importanti obiettivi concreti dal punto di vista della trasparenza che della chiarezza delle informazioni, valori per la nostra Banca fondamentali. Sulla scia della soddisfazione e del successo di questa collaborazione, abbiamo lavorato per il rinnovo e il miglioramento dell’Accordo per un ulteriore biennio, puntando a traguardi sempre più ambiziosi nell’interesse comune di perfezionare il servizio ai consumatori».