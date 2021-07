Sistemi alimentari: il cibo, le scelte alimentari e la salute del pianeta

Cibo e sistemi alimentari sono al centro del dibattito mondiale. Fra insicurezza alimentare, impatto ambientale della produzione e del consumo di cibo e ruolo delle multinazionali, da una parte, e dei consumatori dall’altra (seppur estremamente sbilanciato). Si svolgerà a Roma presso la Fao, dal 26 al 28 luglio, il pre-vertice sui sistemi alimentari che getta le basi per un altro appuntamento, il Vertice Onu sui sistemi alimentari, previsto a New York il prossimo settembre.

Intorno a questo appuntamento non mancano le proteste, prime fra tutte quelle di organizzazioni internazionali e regionali della società civile, associazioni di piccoli produttori e allevatori, comunità indigene ed esperti vari che contestano il ruolo delle multinazionali dell’agroindustria all’interno del summit quale «pericolosamente pervasivo e dominante».

The world is not on track to end hunger & malnutrition by 2030.

Between 720 and 811 million people faced hunger in 2020.

We must transform our agri-#FoodSystems so everyone has access to the food they need.

📙UN Report 👉 https://t.co/TG4RSQ1rzs

#SOFI2021 pic.twitter.com/CqnVzkriXm

— FAO (@FAO) July 12, 2021