Bonus d’autunno, l’elenco di tutti i contributi per le famiglie

Incentivi e bonus d’autunno valgono 2,1 miliardi di euro. Alcuni sono partiti, altri sono in partenza. Assoutenti stila la sintesi di tutti i bonus disponibili, i requisiti e i paletti per presentare richiesta

Valgono oltre 2,1 miliardi di euro i bonus d’autunno in arrivo per le famiglie meno abbienti. Si tratta di una serie di bonus e contributi che, dalle auto elettriche all’asilo nido, dal bonus psicologo ad altri incentivi, possono rappresentare un aiuto per diversi nuclei familiari. Attenzione però alle condizioni di erogazione, alle soglie Isee richieste, ai limiti previsti per i diversi bonus d’autunno.

La stagione autunnale dei bonus

A riepilogare lo stato dell’arte è Assoutenti, che ha stilato una sintesi dei contributi, alcuni già partiti, altri quasi in partenza.

Spiega il presidente dell’associazione Gabriele Melluso: «Si apre la stagione autunnale dei bonus, strumento che, se utilizzato in modo corretto, può contribuire ad aiutare le famiglie in difficoltà. Non mancano però le criticità: dai fondi insufficienti, come nel caso del Bonus psicologo i cui stanziamenti potranno coprire poco più di 6mila domande, ai ritardi dei decreti attuativi, come nel caso dell’incentivo per gli elettrodomestici».

«Ci sono poi – spiega Melluso – limiti e condizioni che restringono la platea dei beneficiari, come l’obbligo di residenza in un’area ad alto pendolarismo per godere del bonus auto elettriche».

Ecco di seguito l’elenco dei bonus d’autunno partiti o in via di attuazione.

Bonus psicologo: domande da oggi

Il bonus psicologo vuole aiutare a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia e a fornire assistenza psicologica alle persone in condizione di ansia, stress, depressione, fragilità psicologica.

Gli importi del bonus variano in base alla fascia reddituale: fino a 1.500 euro per chi ha un Isee inferiore a 15mila euro; 1.000 euro per chi è nella fascia tra 15 e 30mila euro; 500 euro per chi ha un Isee tra 30 e 50mila euro. Il contributo massimo copre sedute da 50 euro l’una, con erogazione diretta al professionista. I fondi stanziati per il 2025 sono limitati a 9,5 milioni di euro.

Bonus elettrodomestici, in attesa di decreto attuativo

Si tratta di un contributo economico per incentivare l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Copre fino al 30% del costo di un singolo elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per ciascun prodotto. Il limite è elevato a 200 euro per le famiglie con un Isee inferiore a 25mila euro.

È valido solo per alcune tipologie di elettrodomestici che dovranno essere realizzati in Europa e rispettare determinati requisiti energetici: lavatrici e lavasciuga con classe energetica A o superiore; forni di classe energetica A o superiore; cappe da cucina di classe B o superiore; lavastoviglie di classe C o superiore; asciugabiancheria di classe C o superiore; frigoriferi e congelatori di classe D o superiore; piani cottura conformi ai limiti previsti dal Regolamento Ue 2019/2016. Per il 2025 sono stati stanziati 50 milioni di euro.

Bonus asili nido

Con la circolare n. 123 del 5 settembre 2025 l’Inps ha chiarito l’ambito di applicazione e le novità per il bonus asilo nido che scatteranno dal 1° gennaio 2026. Il contributo serve a sostenere le spese per la frequenza dei propri figli presso asili nido pubblici o privati e micronidi. Il valore del bonus varia a seconda del reddito e della data di nascita dei bambini.

Per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024 da 1.500 euro (Isee minorenni superiore a 40mila euro) a 3.000 euro (Isee fino a 25mila euro). Per i bambini nati dopo il 1° gennaio 2024 fino a 3.600 euro annui (Isee minorenni inferiore ai 40mila euro). I fondi stanziati per il 2025 sono 937,8 milioni di euro.

Bonus auto elettrica, partenza prevista ottobre 2025

Il bonus per le auto elettriche è diretto a cittadini e microimprese che acquistano un’auto elettrica rottamando una vecchia vettura. L’importo del bonus è di 11mila euro con Isee fino a 30mila euro, 9mila euro con Isee tra i 30 e i 40mila euro. Per le microimprese l’importo dell’incentivo coprirà fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo con un massimale di 20 mila euro.

Per ottenere il bonus è necessario rispettare una serie di condizioni: rottamare un’auto con motore fino a Euro 5; acquistare una vettura elettrica con prezzo massimo fissato a 35 mila euro Iva esclusa (42.700 euro Iva inclusa); risiedere in una zona urbana funzionale (FUA) definita dall’Istat. Sono aree composte da una città con una popolazione di almeno 50 mila abitanti e dal suo aggregato di comuni contigui con relativo pendolarismo per motivi di lavoro. Per il 2025 sono stati stanziati 597,3 milioni di euro.

Carta “Dedicata a te”

Dal 10 settembre sono a disposizione dei Comuni le liste dei beneficiari della carta “Dedicata a te” 2025, un contributo economico di 500 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità a favore dei nuclei familiari con Isee non superiore a 15mila euro annui. A differenza degli altri anni non possono accedere al beneficio i nuclei familiari che percepiscono altri sussidi quali assegno di Inclusione; Reddito di cittadinanza; Carta acquisti; Naspi, Dis-Coll, indennità di mobilità; Cassa Integrazione Guadagni o altre forme di sostegno per disoccupazione. Per quest’anno sono stati stanziati 500 milioni.

Bonus sport

Il bonus sport è un contributo per le famiglie per favorire la partecipazione dei figli a corsi sportivi e attività ricreative extra-scolastiche, pari a 300 euro per figlio. È riservato ai nuclei con Isee minorenni fino a 15mila euro e con figli di età compresa tra 6 e 14 anni. Ogni famiglia potrà richiedere l’agevolazione per un massimo di due figli. Per il 2025 sono stanziati 30 milioni.

Bonus affitto studenti fuorisede

Il contributo ha lo scopo di sostenere le spese di affitto per chi studia lontano da casa. È valido per chi ha un Isee sotto i 20mila euro e non riceve altri contributi pubblici. Per beneficiare dell’incentivo, l’ateneo dove è iscritto lo studente non deve avere residenze universitarie e servirà dimostrare di essere in regola con gli esami. L’importo massimo previsto del bonus è di 279,21 euro. Sono stati stanziati 16,2 milioni di euro.