Con i prezzi dei generi alimentari in costante crescita, il governo ha scelto di rafforzare uno strumento concreto di sostegno contro il caro vita: la Carta “Dedicata a Te 2025”. Annunciata ufficialmente dall’INPS con il Messaggio n. 2519 del 1° settembre, la misura nasce dal decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto scorso e punta a dare ossigeno al bilancio dei nuclei familiari con redditi bassi.

Si tratta di una carta elettronica prepagata, utilizzabile solo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Restano escluse, per scelta precisa del legislatore, le bevande alcoliche.

Più fondi per allargare la platea

Per il 2025 il Fondo Alimentare è stato potenziato con 500 milioni di euro aggiuntivi. Un investimento importante che, secondo le stime, permetterà di raggiungere un numero maggiore di famiglie e garantire un aiuto più consistente a chi fa fatica a sostenere le spese quotidiane.

Il rafforzamento del fondo non è casuale: arriva in un momento in cui l’inflazione alimentare resta alta e i consumi delle famiglie italiane mostrano segnali di sofferenza.

Come funziona e chi può beneficiarne

Uno degli aspetti più apprezzati della misura è la sua semplicità: non serve presentare alcuna domanda. Sarà l’INPS, incrociando i dati con l’Agenzia delle Entrate, a individuare in automatico i beneficiari.

I requisiti sono due:

essere residenti in Italia;

avere un ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 15.000 euro.

In questo modo la carta si rivolge direttamente a chi si trova in difficoltà economica, riducendo al minimo i passaggi burocratici.

Chi resta escluso

Per evitare sovrapposizioni e cumuli di aiuti, la Carta “Dedicata a Te” non sarà concessa a chi già riceve altri sostegni al reddito. Restano quindi esclusi i nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione, il Reddito di cittadinanza (nelle forme ancora attive), la Carta acquisti, oltre a indennità di disoccupazione o integrazioni salariali.

Una scelta pensata per rendere la distribuzione delle risorse più equa, raggiungendo chi non beneficia di altri strumenti.

Un aiuto mirato e automatico

Una volta individuati, i beneficiari riceveranno direttamente la comunicazione e potranno utilizzare la carta negli esercizi convenzionati per acquistare solo prodotti alimentari essenziali. La natura “automatica” dell’erogazione riduce tempi e complicazioni, rendendo l’aiuto più immediato.

In un periodo in cui la spesa al supermercato pesa sempre di più, la Carta rappresenta una boccata d’ossigeno per molte famiglie che altrimenti rischierebbero di dover rinunciare a beni di prima necessità.

Un segnale di attenzione sociale

La Carta “Dedicata a Te 2025” è molto più di un sussidio: è un segnale di attenzione verso chi vive in condizioni di fragilità economica. Con più risorse a disposizione e un meccanismo di assegnazione snello, lo strumento conferma l’impegno delle istituzioni a non lasciare indietro i cittadini più vulnerabili.

Resta ora da capire l’impatto concreto che avrà sul potere d’acquisto delle famiglie: di certo, in un periodo segnato dall’incertezza economica, rappresenta un aiuto immediato e tangibile.