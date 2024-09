Il metodo di pagamento noto come “Buy Now, Pay Later” offre ai consumatori flessibilità ma “può anche essere una trappola che porta al sovraindebitamento”

Buy Now, Pay Later, Codici Lombardia: “Può essere una trappola che porta al sovraindebitamento” (Foto Pixabay)

Buy Now, Pay Later, tutto va bene finché non si rischia il sovraindebitamento. E il rischio di finire per collezionare troppi acquisti, aprendo molti micro-finanziamenti, è proprio dietro l’angolo. È uno dei rilievi che emergono quando si parla di questa forma di pagamento, Buy Now, Pay Later, in sigla BNPL, in italiano “Compra Ora, Paga Dopo”.

È un metodo di pagamento che consente ai consumatori di acquistare prodotti o servizi e pagarli in un secondo momento, spesso suddividendo l’importo in un numero contenuto di rate senza interessi o con interessi molto bassi.

Buy Now, Pay Later: funzionamento e rischi

Già un report della Banca d’Italia aveva evidenziato, qualche tempo fa, funzionamento e rischi del BNPL.

Questo, nella sua forma più tradizionale, consiste “nel finanziamento a breve termine (non superiore a 3 mesi) di acquisti di importo contenuto (in media circa 100 €) da rimborsare in un numero variabile (X) di rate. La prima rata si paga al momento dell’acquisto, le successive a scadenze predefinite; non è generalmente previsto il pagamento di interessi da parte del consumatore ed esiste un limite massimo di spesa definito a livello di cliente”.

La principale fonte di reddito della piattaforme di BNPL sono le commissioni pagate dall’esercente.

Nel report della Banca d’Italia si legge che “la natura degli acquisti effettuati con piattaforme BNPL attiene soprattutto a beni voluttuari. Nella maggior parte dei casi, inoltre, esiste un gap informativo sull’esposizione debitoria dei soggetti finanziati, in quanto gli operatori BNPL non forniscono alle agenzie di credito dati sui prestiti erogati, rendendo di fatto impossibile valutare l’esposizione complessiva di un soggetto nei confronti del sistema. Gli aspetti sopra delineati sono da valutare con attenzione sotto il profilo della tutela dei consumatori, poiché potrebbero favorire acquisti impulsivi ed eccessivi rispetto alle capacità di spesa degli acquirenti determinando per gli utilizzatori l’accumulo inconsapevole di una quantità di debito complessivo non sostenibile”.

Codici Lombardia: attenzione al rischio di sovraindebitamento

Sui rischi di sovraindebitamento legati al Buy Now, Pay Later torna oggi l’associazione Codici Lombardia.

«Questo metodo di pagamento è diventato popolare perché offre ai consumatori una maggiore flessibilità finanziaria, – dichiara Davide Zanon, Segretario Regionale di Codici Lombardia – permettendo loro di gestire meglio i loro budget senza dover pagare tutto in una volta. Tuttavia è importante usare il BNPL con cautela; questo metodo di pagamento, se utilizzato senza una piena consapevolezza delle proprie capacità finanziarie, può contribuire al sovraindebitamento per diverse ragioni: in primo luogo essendo facile da usare spesso non richiede una valutazione creditizia approfondita, il che vuol dire che viene facilmente concesso e ciò può indurre i consumatori a fare acquisti non ragionati, accumulando debiti senza una piena comprensione delle loro future capacità di rimborso».

L’altro tema riguarda l’accensione di più piccoli finanziamenti.

«Secondariamente, permettendo di dilazionare i pagamenti, i consumatori potrebbero avere l’impressione di poter permettersi più di quanto realmente possano; purtroppo la tendenza ad aprire molti micro finanziamenti è molto diffusa, ma sommando le singole rate l’esborso mensile può diventare significativo – spiega Zanon – Infine sebbene molte soluzioni BNPL siano pubblicizzate come “senza interessi”, in caso di ritardato o mancato pagamento nei termini anche solo di una rata può comportare l’applicazioni di penali significative. Questi costi aggiuntivi possono rapidamente aumentare il debito totale e mettere in ulteriore difficoltà il consumatore».

Se dunque, spiega Codici, il BNPL offre flessibilità per i consumatori, se finisce fuori controllo si può rivelare “una trappola che porta al sovraindebitamento. È essenziale – conclude l’associazione – che i consumatori usino questi servizi in modo consapevole, monitorando attentamente le proprie spese e i propri obblighi finanziari”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!