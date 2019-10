Le famiglie chiedono più prestiti, in media intorno ai 9200 euro

Aumentano le richieste di prestiti da parte delle famiglie: a settembre più 2,5% rispetto allo stesso mese del 2018. Ma è in lieve calo l’importo medio chiesto, che si aggira sui 9.240 euro.

Sono i dati diffusi dal Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF relativamente alle richieste di prestiti da parte delle famiglie italiane (nell’insieme di prestiti personali e prestiti finalizzati). Si conferma una dinamica positiva che dura da sette trimestri consecutivi.

Nel dettaglio, però, il segno più è determinato dai prestiti finalizzati, che hanno fatto segnare un aumento del +5,5%, mentre le richieste di prestiti personali sono risultate in calo del -1%. L’ultima variazione negativa risale a febbraio 2016 per cui «sarà interessante verificare con le prossime rilevazioni – dicono da Crif – se si tratta di una frenata occasionale oppure di una vera e propria inversione di tendenza».

Quanto si chiede in prestito

L’importo medio richiesto, nel complesso delle richieste di prestiti personali e finalizzati, a settembre rimane pressoché stabile rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (-0,3%) per assestarsi a 9.240 euro.

Per i prestiti finalizzati l’importo medio chiesto raggiunge i 6.633 euro mentre per i prestiti personali si attesta a 12.585 euro.

I prestiti ripartiti per classe di importo evidenziano che in maggioranza (44,5%) sono richieste che arrivano fino a 5 mila euro, con una tendenza in aumento (più 1,3%); il 19,7% delle richieste riguarda prestiti compresi fra 5 e 10 mila euro, il 23,3% richieste fra 10 e 20 mila euro, mentre percentuali minori sono per richieste di importi superiori, fra l’altro in calo dell’1,3%.

Approfondendo l’analisi per tipologia di finanziamento, per quanto riguarda i prestiti finalizzati il 59,9% delle richieste riguarda importi al di sotto dei 5.000 euro mentre per i prestiti personali è la classe compresa tra 10.001 e 20.000 euro quella con la maggiore incidenza, pari al 28,2% del totale.