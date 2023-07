Educazione finanziaria, FEduF e Caritas Italiana insieme contro l’esclusione finanziaria

Educazione finanziaria, questa sconosciuta? Certo è che la familiarità con l’educazione finanziaria oggi è limitata a meno di un italiano su cinque. E questa competenza è percepita esclusivamente come “materia” per addetti ai lavori o per coloro che si sono già avvicinati all’ambito finanziario. Davanti a questa fotografia, all’aumento delle disuguaglianze causate dal sistema economico e alla povertà, FEduF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, nata su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana ABI) e Caritas Italiana hanno siglato un Protocollo d’intesa per “diffondere la conoscenza di strumenti che favoriscano l’educazione all’uso responsabile del denaro e che consentano di intervenire nei processi di prevenzione e di accompagnamento delle vittime di sovra indebitamento e di usura e favorire una cultura ispirata ai valori della solidarietà e scelte di vita e di spesa più equilibrate e sostenibili”. È quanto si legge in una nota congiunta.

Povertà e sovraindebitamento in Italia

Dati Istat dicono che le famiglie in povertà assoluta sono un milione 960mila, pari a 5.571.000 persone (il 9,4% della popolazione residente). Nel Rapporto Statistico 2023 sulla povertà in Italia presentato da Caritas Italiana, viene evidenziato un aumento, nel 2022, del numero di assistiti rispetto al 2021, pari al 12,5%.

Le difficoltà materiali sono prevalenti, tanto che l’82,7% delle persone sostenute manifesta uno stato di fragilità economica, tra le quali spiccano in tal senso le situazioni di “reddito insufficiente” (62,0%) o in seconda istanza, di “assenza totale di entrate” (20,7%). ù

Ma chi sono i sovraindebitati? Secondo una recente ricerca dell’Università Cattolica sulle Fondazioni antiusura, sono soprattutto persone tra i 48 e i 57 anni o pensionati, soprattutto uomini coniugati con famiglie molto numerose. Hanno un’occupazione lavorativa ma percepiscono redditi esigui o hanno problemi di cattiva gestione del denaro. Spesso non riescono a onorare i debiti contratti per eventi relativi all’attività lavorativa, come la perdita dell’occupazione, la cassa integrazione o la riduzione dei redditi.

«Come sappiamo, lo scenario economico e sociale negli ultimi anni ha prodotto un acuirsi delle fragilità e un aumento delle distanze sociali ed economiche tra le persone – dichiara don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana – Sempre più famiglie con figli minori a carico si rivolgono alle Caritas per un aiuto economico, manifestando un disagio e una frustrazione crescenti. Accanto a quanti sono costretti ad indebitarsi perché non vedono altre vie d’uscita, in sempre più casi le persone tendono a indebitarsi pur di omologare i propri consumi a quelli di chi si trova in una condizione di benessere maggiore. È necessario promuovere un modello culturale diverso, ma in entrambe le situazioni siamo chiamati a sviluppare azioni e programmi di educazione finanziaria e di sostegno economico capaci di agire sui livelli di povertà e sull’esclusione sociale e finanziaria che spesso si genera, stimolando invece l’empowerment delle persone e restituendo loro fiducia e opportunità».

Il ruolo dell’educazione finanziaria

Secondo la ricerca IPSOS realizzata per FEduF nel mese di maggio 2023, acquisire competenze finanziarie è necessario per gestire al meglio il proprio futuro e compiere scelte consapevoli. Fra chi conosce l’educazione finanziaria si rilevano capacità di risparmio (56% vs 37%) e attitudine all’investimento (66% vs 59%) più elevate rispetto alla media, che si traducono in una maggiore soddisfazione per la condizione economica (74% vs 55%) e sensibilità per gli effetti degli investimenti sulla società e sul Paese.

«Di fronte a scenari internazionali sempre più difficili e alle conseguenze che ricadono sulla nostra economia, a partire da alta inflazione e bassa crescita, non possiamo che rimboccarci le maniche e fare in modo che soprattutto i più deboli non siano coloro che ci rimettono di più – commenta Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale di FEduF – la collaborazione con Caritas aggiunge un tassello alla diffusione delle competenze civiche e, in particolare di quelle economiche, indispensabili per cementare la coesione sociale, contrastare le fragilità e puntare sull’inclusione grazie ad una programmazione economica e sociale che sappia davvero cogliere i bisogni reali dei cittadini nella vita di tutti i giorni».

