Fotovoltaico, MDC pronta ad azione collettiva per vittime truffa

Il Movimento Difesa del Cittadino è pronto a raccogliere le adesioni per un’eventuale azione collettiva per i risarcimenti ai cittadini coinvolti nella truffa sul fotovoltaico, scoperta da Guardia di Finanza e Polizia Postale. La frode avrebbe investito circa 6 mila persone per un valore di oltre 80 milioni di euro

Il Movimento Difesa del Cittadino apre la raccolta di adesioni per una possibile azione collettiva di risarcimento a tutela dei cittadini coinvolti nella truffa sul fotovoltaico. Il caso è quello dell’operazione Cagliostro, fatta da Guardia di Finanza e Polizia di Stato, che ha portato al sequestro preventivo del portale www.voltaiko.com, di 95 conti correnti e di beni per un valore complessivo stimato di oltre 80 milioni di euro.

Schema Ponzi e falsi investimenti sul fotovoltaico

A fine ottobre Fiamme Gialle e Polizia hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari in tutta Italia ed effettuato il sequestro preventivo d’urgenza del portale www.voltaiko.com. Si stima che il sistema fraudolento avrebbe coinvolto circa 6 mila persone in tutta Italia, convinte a investire sul portale, con un meccanismo basato su una sorta di schema Ponzi piramidale che prevedeva non sull’acquisto di pannelli fotovoltaici ma il loro noleggio all’estero.

“La proposta green di investimenti nel settore delle energie rinnovabili – ha spiegato nei giorni scorsi la Finanza – non prevedeva l’installazione di impianti fisici presso le proprie abitazioni, bensì il noleggio di pannelli fotovoltaici collocati in Paesi ad alta produttività energetica, in realtà inesistenti, con allettanti rendimenti mensili o trimestrali in “energy point”. Le somme investite erano tuttavia vincolate per tre anni, consentendo così di allargare enormemente la leva finanziaria”.

MDC raccoglie adesioni per possibile azione collettiva

Ai cittadini, spiega MDC, veniva dunque proposta una falsa opportunità di investimento green nel fotovoltaico con la promessa di rendimenti elevati che si sono rivelati inesistenti. L’associazione dunque annuncia l’apertura di “una raccolta di adesioni per una possibile azione collettiva di risarcimento a tutela dei cittadini coinvolti nella truffa. L’obiettivo è ottenere il ristoro dei danni patrimoniali subiti e promuovere una maggiore vigilanza su schemi di investimento online ad alto rischio”.

Tutti i cittadini che ritengono di essere stati coinvolti o danneggiati possono rivolgersi gratuitamente al Movimento Difesa del Cittadino tramite il Numero Verde 800161647 o scrivendo a info@mdc.it per ricevere assistenza e informazioni sulle iniziative legali adeguate.