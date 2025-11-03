Da oggi al 7 novembre la Settimana della parità di genere

Il Parlamento europeo celebra la Settimana della parità di genere all’insegna del talento. Da oggi fino al 7 novembre le commissioni del Parlamento europeo discuteranno infatti di come valorizzare il talento delle donne attraverso l’istruzione, la formazione e l’occupazione, per promuovere la crescita economica e il progresso.

In vista della settimana, Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo responsabile per la Settimana dell’uguaglianza di genere, ha dichiarato: “Il futuro dell’Europa dipende dalla nostra capacità di coltivare il talento: dalle aule scolastiche ai consigli di amministrazione, dai laboratori ai parlamenti, l’Europa deve diventare un luogo in cui ogni talento può prosperare. Il nostro compito è quello di abbattere tutte quelle barriere che non dovrebbero più esistere”.

Aggiunge Lina Gálvez, presidente della commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere: “Il talento è distribuito equamente, le opportunità no. Sfidiamo tutto questo. Il momento dell’uguaglianza è adesso“.

Il talento delle donne

Nell’ambito del tema generale dedicato al “Talento”, la sesta Settimana europea per l’uguaglianza di genere sarà caratterizzata da diversi dibattiti ed eventi incentrati sulla riduzione del divario di genere di talento nell’istruzione e sulla creazione di condizioni di prosperità per le donne. Metterà in evidenza l’uguaglianza intesa non solo come questione di equità, ma come motore della crescita economica e del progresso, utilizzando appieno il talento delle donne.

Ogni anno il Parlamento europeo ospita la Settimana per la parità di genere per valutare i progressi e risultati compiuti e individuare nuovi modi per promuovere i diritti delle donne e raggiungere l’uguaglianza di genere. La settimana è stata lanciata per la prima volta nel 2020 dalla Commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere.

Gli eventi in Italia

Ci saranno eventi anche in Italia. Qui lo spazio multimediale Europa Experience – David Sassoli ospiterà due eventi dedicati a talento, pari opportunità e inclusione sociale, promossi dalla Vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e partner istituzionali, associativi e professionali. Gli incontri si inseriscono nella cornice dei temi promossi dal Parlamento europeo per favorire l’integrazione dell’uguaglianza di genere in maniera trasversale nelle norme e nelle politiche.

Il primo evento sarà l’incontro Talenti in luce: oltre i ruoli scopriamo i talenti; nel pomeriggio del 4 novembre ci sarà un collegamento con l’evento istituzionale europeo in streaming su Youtube “Facing the Talent Gap – Creating the conditions for every talent to shine”. Il 6 novembre, sempre a Roma, l’evento su La scintilla del talento e le opportunità delle donne nel mondo del lavoro: diritti e visioni future.