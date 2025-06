Scova la truffa, online il sondaggio di Adiconsum sulla consapevolezza delle minacce digitali

Che Investiga-truffe sei? E quanto conosci le truffe online e i trucchi dei cybercriminali? Sono le domande alla base del sondaggio “Che Investiga-truffe sei?” del progetto Scova la truffa di Adiconsum e Unicredit. Il sondaggio, ancora online, permette ai consumatori di scoprire in pochi minuti e pochi click quanto si è preparati contro truffe diffuse quali phishing, spoofing e nuove truffe realizzate attraverso l’intelligenza artificiale.

Phishing, smishing, vishing o frodi con IA sono alcune delle truffe nelle quali diventa sempre più facile imbattersi, minacce digitali che a volte non sono immediatamente comprensibili dal cittadino. Il sondaggio di Adiconsum e UniCredit raccoglie le informazioni dei navigatori per mappare le esperienze di frode online, la consapevolezza dei rischi digitali, e contribuire a sviluppare strumenti e campagne di sensibilizzazione per proteggere i consumatori.

Il sondaggio chiede ad esempio di dare un voto alle proprie competenze in termini di utilizzo degli strumenti digitali di pagamento e per la gestione del denaro (internet banking, wallet, carte di pagamento digitali). Oppure di valutare come comportarsi a fronte di una minaccia, ad esempio quando si riceve un sms da un numero che sembra essere quello della propria banca e che comunica che il conto è stato bloccato. Cosa si fa se un sedicente operatore chiede di comunicare dei codici? E quanto se ne sa di phishing e altri tipi di minacce digitali?

Scova la truffa, il progetto

Le truffe informatiche, spiega il progetto Scova la truffa, rappresentano una minaccia al patrimonio delle persone, con gravi conseguenze anche sul piano sociale. Una svista, una piccola disattenzione o una bassa competenza digitale possono offrire al truffatore uno spiraglio per agire indisturbato. La necessità di imparare a “scovare la truffa” diventa basilare per chiunque voglia tenere al sicuro i propri risparmi.

È in questo contesto che nasce appunto “Scova la Truffa”, una campagna di sensibilizzazione per aiutare consumatrici e consumatori a fronteggiare le minacce che si nascondono dietro spoofing, phishing, smishing e vishing, guardando con attenzione anche le nuove minacce che sfruttano l’intelligenza artificiale. Il progetto prevede appunto un percorso di infotainment in cui i partecipanti possono scoprire a quale detective delle truffe sono più affini e aumentare il proprio livello di consapevolezza nei confronti di scenari di truffa basati su casi reali.