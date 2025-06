FWU Life, Ivass: attenzione all’offerta di nuovi servizi e di investimenti in oro

Attenzione alle nuove offerte di servizi per le polizze Fwu Life, la compagnia assicurativa lussemburghese messa in liquidazioneall’inizio dell’anno. L’Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha diramato oggi un avviso agli assicurati sull’offerta di nuovi servizi, compreso l’investimento in oro.

L’Ivass è stato informato infatti dell’offerta a contraenti e beneficiari di polizze FWU di “nuove opportunità di investimento, incluso quello in oro, per limitare le perdite subite”.

“La possibilità che individui o società potessero contattare i contraenti o i loro aventi diritto per proporre i servizi nell’ambito della liquidazione di FWU Life Insurance Lux S.A. era già stata segnalata dall’Autorità di vigilanza lussemburghese, Commissariat aux Assurances (“CAA”) lo scorso 17 marzo con avviso pubblicato anche sul sito dell’IVASS – spiega l’Istituto in una nota – IVASS rinnova l’invito a porre particolare attenzione alle proposte ricevute, a verificare la legittimità dei proponenti e ad assicurarsi che quanto proposto sia nell‘interesse delle persone contattate. In caso di dubbi, si suggerisce di rivolgersi alle associazioni dei consumatori”.

Già a marzo le autorità del Lussemburgo avevano richiamato l’attenzione dei consumatori sul fatto che “alcuni individui o società potrebbero contattare i contraenti e, se del caso, i loro aventi diritto, nell’ambito della liquidazione di FWU Life Insurance Lux S.A.. per proporre i loro servizi. CAA raccomanda a tutte le persone che potrebbero essere contattate di essere estremamente prudenti e di assicurarsi che le persone che le contattano siano abilitate a farlo e che le proposte di servizi siano nel loro interesse”.