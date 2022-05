Ogni giorno più sostenibili con i consigli delle videopillole di Agire per la Terra!

Impariamo con tre brevi video a risparmiare energia e cibo e riciclare oggetti e materiali, per vivere meglio in un ambiente più sano

Essere sostenibili nel quotidiano, contribuendo non solo a tutelare l’ambiente in cui viviamo, ma anche a porre le fondamenta per un mondo più sano ed inclusivo è possibile: sono sufficienti piccoli accorgimenti e buone abitudini. “Agire per la terra”, il progetto con il quale Movimento Difesa del Cittadino e UniCredit consolidano la pluriennale collaborazione nell’ambito di “Noi&Unicredit”, il programma di partnership fra la banca e 14 associazioni dei consumatori di rilevanza nazionale, ha proprio l’obiettivo di aiutarci nella vita di ogni giorno a rendere più “sostenibili” azioni che diamo quasi per scontate, ma che giocano un ruolo “chiave” nella partita della sostenibilità. Risparmio energetico, risparmio alimentare e gestione dei rifiuti sono i temi delle tre videopillole realizzate dal progetto, che contengono tante “dritte” per risparmiare e ridurre l’impatto ambientale e sociale dei nostri consumi.

Qualche esempio?

Il riscaldamento a temperatura elevata non solo fa lievitare la bolletta ma anche aumentare le emissioni di anidride carbonica nell’aria fino al 7% in più se si superano i 20 gradi per il riscaldamento domestico e i 45 gradi per la temperatura dell’acqua calda.

Quando facciamo la spesa, prendiamo l’abitudine di stilare una lista di cosa acquistare tenendo conto sugli effettivi fabbisogni della propria famiglia e soprattutto cerchiamo di rispettarla! Eviteremo così di comprare cibo in eccesso che inevitabilmente finirebbe per deteriorarsi senza essere consumato. Inoltre, teniamo a mente che se su un prodotto alimentare troviamo scritto “da consumare preferibilmente entro” possiamo utilizzarlo anche dopo la data di scadenza. E ancora: è possibile riciclare al 100% alcuni materiali, riutilizzarli o destinarli a nuovi usi. É sufficiente essere ben informati su dove e come conferire prodotti, tessuti, oggetti in modo che il riciclo e il riuso possano avvenire in maniera corretta.

Si tratta in pratica di applicare, ciascuno nel proprio contesto di vita, i principi dell’economia circolare: riuso, riparazione, ricondizionamento e riciclo. Un modello economico che consente non solo di ridurre la quantità di rifiuti, che nelle città hanno ormai raggiunto livelli insostenibili, ma anche il consumo di materie prime necessarie per la produzione di nuovi prodotti , acqua e energia, che diventano sempre più scarse e quindi sempre più preziose e costose.

Con uno strumento semplice e immediato come le videopillole, MDC e UniCredit intendono offrire un contributo informativo per cercare di modificare l’approccio nei confronti dell’ambiente e del contesto sociale con il quale ci interfacciamo e che lasceremo alle nuove generazioni.

Scopri le tre videopillole a questi link:

Agire per la Terra – Oggi parliamo di risparmio energetico

Agire per la Terra…evitando gli sprechi alimentari

Agire per la Terra…riciclando & riusando



