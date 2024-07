Ricomincio da tRe, il 6 luglio l’Eco-tour fa tappa a L’Aquila

Il progetto “Ricomincio da tRe” fa tappa a L’Aquila col suo Eco-tour. Sabato 6 luglio L’Aquila ospiterà infatti il progetto “Ricomincio da tRe” per educare al riuso, al riciclo e al consumo sostenibile, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Questo evento è parte di un’iniziativa nazionale, che mira a promuovere l’economia circolare attraverso azioni educative e informative rivolte ai cittadini e ai consumatori.

Il progetto si propone di realizzare un Eco-tour della sostenibilità consumerista, promuovendo i principi dell’economia circolare come il recupero, la riparazione e il riuso dei materiali.

L’evento del 6 luglio, spiega MDC, che partecipa al progetto, rappresenterà un’opportunità unica per i cittadini di conoscere da vicino l’economia circolare e le sue potenzialità per un futuro più sostenibile.

MDC “invita la comunità a partecipare numerosa e a contribuire attivamente a questa importante iniziativa, che si terrà in corso Vittorio Emanuele, portando una bottiglia o un involucro in plastica”.

“Ricomincio da tRe”, il progetto

Il progetto “Ricomincio da tRe” – promosso con il contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e finanziato dai fondi Antitrust – è dedicato all’educazione ad un consumo sostenibile e all’economia circolare attraverso una serie di iniziative mirate dirette proprio ai consumatori.

Comprende un vero e proprio ECO-Tour con un bus che farà tappa in decine di città di tutte le regioni italiane ed eventi che, a livello locale, coinvolgono in primo luogo i cittadini a partire dai più giovani, le amministrazioni locali, le autorità e gli enti del terzo settore. Nell’ambito del tour vengono ideate e realizzate attività ludiche tese a favorire la cultura del riuso e di uno sviluppo sostenibile: raccolta di plastica con il coinvolgimento di giovani/studenti con la donazione di alberi in rapporto ai chili di plastica raccolta e l’impegno, in collaborazione con l’amministrazione locale, alla loro piantumazione; raccolta/donazione di RAEE/abiti e materiali usati per una loro rigenerazioni, riutilizzo e riciclo.

