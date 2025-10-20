App in down, problemi per disservizi su Amazon Web Services

Nel mondo centinaia di app e siti sono stati in down per un problema ai servizi Internet di Amazon. La situazione sta rientrando

Nel mondo centinaia di app che si appoggiano al cloud di Amazon sono in down per quello che sembra un disservizio in Amazon Web Services (AWS). Le segnalazioni riguardano più servizi, siti e app che dipendono dall’infrastruttura AWS e coinvolgono anche app molto popolari, come Snapchat e Fortnite. Il monitoraggio si può seguire su Downdetector, piattaforma che raccoglie e monitora i disservizi dando informazioni agli utenti in tempo reale sullo stato di siti web e servizi online. Come si legge su downdetector, “i report degli utenti indicano problemi in Amazon Web Services (AWS) nella regione Stati Uniti orientali 1. Questi problemi hanno un impatto su più servizi che dipendono dall’infrastruttura AWS”.

App in down anche in Italia

I problemi di connessione coinvolgono anche l’Italia. I malfunzionamenti riguardano fra gli altri Canva, Perplexity e le piattaforme di gaming Roblox, Clash Royale, Clash of Clans e Brawl Stars. In Italia le segnalazioni di problemi con Amazon Web Services (AWS) e app in down sono iniziate intorno alle 9 di questa mattina; gli utenti segnalano criticità su Reddit, Canva, sui videogiochi Clash Royale e Fortnite; segnalati anche malfunzionamenti con la stessa piattaforma di ecommerce Amazon.

Secondo Downdetector, che sta aggiornando la lista dei servizi man mano che riprendono a funzionare, nel corso della mattinata sarebbero stati coinvolti anche WhatsApp, Open AI, Airbnb, Intesa San Paolo, Tim, l’Agenzia delle Entrate, Vodafone, Fastweb, Google, Ubisoft Connect, Playstation Network, Iliad, WindTre, Adobe Creative Cloud, Flickr e Poste Italiane. (Fonte: Sky TG 24)

Regno Unito, problemi anche a servizi bancari

Il problema è esteso in tutto il mondo. Nel Regno Unito la BBC segnala che risultano coinvolti fra gli altri i servizi bancari di Lloyds e le sue controllate Halifax e Bank of Scotland e registra malfunzionamenti su istituzioni come l’Hmrc, equivalente britannico dell’Agenzia delle Entrate, nonché sui servizi Amazon Click and Collect. Secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato dalla BBC, Amazon Web Services afferma che la maggior parte dei suoi servizi si sta riprendendo. “Continuiamo a osservare un recupero nella maggior parte dei servizi AWS interessati. Possiamo confermare che anche i servizi e le funzionalità globali che si basano su US-EAST-1 sono stati ripristinati. Continuiamo a lavorare per raggiungere una risoluzione completa e forniremo aggiornamenti non appena avremo ulteriori informazioni da condividere.”

Nell’ultimo messaggio online si legge che “Il problema DNS sottostante è stato completamente mitigato e la maggior parte delle operazioni del servizio AWS sta funzionando normalmente. Alcune richieste potrebbero essere limitate mentre lavoriamo per raggiungere la risoluzione completa”.