Come acquistare Bitcoin in modo sicuro

Quando parliamo di Bitcoin parliamo di una criptovaluta e un sistema di pagamento particolare nato nel 2008/2009, che differisce dalla normale cartamoneta in quanto essa non viene stampata, bensì è creata, distribuita e scambiata interamente attraverso i computer.

Non è nota la vera identità dell’inventore (o inventori) in quanto fin dagli inizi è conosciuto solo con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto.

Dati per spacciati dopo la burrascosa discesa intrapresa a cavallo tra il 2017 e il 2018, i Bitcoin hanno coronato il rally iniziato a metà ottobre sfiorando i 30 mila dollari, dimostrando di essere ancora vivi e vegeti. Sull’onda della recente risalita della criptovaluta più conosciuta, sono in molti a chiedersi quale sia il modo più sicuro per acquistare Bitcoin. Scopriamolo insieme nell’articolo che segue.

Come acquistare Bitcoin

Le strade principali per acquistare Bitcoin sono due: comprare direttamente da un privato che ne possiede oppure affidarsi ad una piattaforma internet che permette l’apertura di un wallet digitale, ovvero un portafoglio elettronico, pagando le monete virtuali con normali valute, dagli euro ai dollari. Va precisato che la negoziazione di Bitcoin e di altre criptovalute, ad oggi, è consentita da un’infinità di piattaforme; tra le più conosciute e affidabili ci sono, ad esempio, Coinbase, Kraken, Binance e Bitvavo.

La maggior parte dei provider di wallet digitali offrono la possibilità di scambiare BTC e altre criptovalute attraverso una comoda app mobile che permette di eseguire transazioni tramite un QR code o la tecnologia NFC. Il tipo più sicuro di portafoglio elettronico è l’hardware wallet, simile ad una tradizionale pendrive, che non essendo connesso a internet, offre un livello di protezione maggiore contro gli attacchi da parte di hacker e furti d’identità.

Chi vuole comprare Bitcoin, presto potrà farlo anche su Paypal, che a fine 2020 ha annunciato l’apertura alla criptovaluta basata su blockchain che a breve potrà essere acquistata sulla sua piattaforma e poi utilizzata per effettuare acquisti online e non solo.

Wallet digitale: come funziona?

Il wallet digitale è un software da scaricare sul proprio pc o sullo smartphone che fornisce un indirizzo internet a cui inviare le valute una volta comprate. I Bitcoin disponibili sul portafoglio possono essere conservati come forma di investimento, utilizzati per effettuare pagamenti, senza bisogno di carte di credito o bonifici, oppure trasferiti ad altri utenti.

La divisa digitale è custodita in un file criptato accessibile solo possedendo la relativa password, perdendo la quale tutto il contenuto del portafoglio elettronico sarà perso e irrecuperabile. Ogni portafoglio ha una chiave pubblica (address), ovvero un codice alfanumerico personale identificativo che permette di ricevere BTC nella massima sicurezza semplicemente comunicandolo, e una chiave privata, nota solo al proprietario, che se ne serve per disporre dei propri Bitcoin (per esempio per autorizzare i pagamenti a terzi).

Ottenere Bitcoin con il mining

I Bitcoin si possono ottenere anche con il mining, ovvero mettendo una parte della potenza di calcolo del proprio pc a disposizione del network che gestisce le transazioni, ricevendo in cambio criptovalute. Tuttavia, il processo di estrazione dei Bitcoin è diventato molto costoso per l’utente medio. Secondo la Banca JP Morgan, con il mining delle criptovalute si guadagnano pochi centesimi di dollari al giorno, a fronte di una spesa di almeno 5.000-6.000 dollari per un pc dedicato al mining. Senza contare il costo a livello di energia elettrica.

In definitiva, il modo più semplice e sicuro per acquistare Bitcoin è affidarsi ad un wallet provider. Una piattaforma sulla quale acquistare Bitcoin in sicurezza è Bitvavo, facile da usare anche per i traders meno esperti e tra le più economiche in Italia e in Europa.

È bene ricordare che i Bitcoin sono un tipo di asset estremamente volatile e molto rischioso, quindi prima di inoltrarsi dentro a questo mondo, è importante studiare la materia in maniera approfondita.