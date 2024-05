Educazione digitale dei consumatori, iniziano i corsi Confconsumatori

Confconsumatori promuove il progetto “Digitalmentis” per l’educazione digitale degli adulti

Le tecnologie digitali e l’accesso ai nuovi media stanno diventando sempre più centrali nella vita quotidiana, influenzando non solo la comunicazione e l’intrattenimento, ma anche le abitudini di consumo e il rapporto con i servizi pubblici e la pubblica amministrazione.

In questo contesto, l’Associazione Confconsumatori ha lanciato il progetto pilota sperimentale “Digitalmentis“, dedicato all’educazione digitale dei consumatori adulti. Il progetto si propone di affrontare alcune tematiche digitali fornendo a un pubblico adulto gli strumenti e le conoscenze necessarie per navigare in modo consapevole e sicuro nel mondo digitale.

Il progetto: seminari gratuiti

Nel quadro di questo progetto, sono stati organizzati una serie di seminari gratuiti nel territorio del Lazio, rivolti in particolare alle persone anziane e fragili, che possono riscontrare maggiori difficoltà nell’adattarsi alle nuove tecnologie. Questi seminari, ospitati presso alcuni centri anziani, coprono argomenti volti al superamento del “gap” generazionale e all’alfabetizzazione digitale.

Uno dei temi affrontati in questi seminari riguarda la problematica dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), uno strumento sempre più importante per l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione e non solo. Durante il seminario, i partecipanti avranno l’opportunità di comprendere l’uso e l’utilità dello SPID, attraverso le spiegazioni e le dimostrazioni pratiche di Silvia Capponi, facilitatore formatore dello sportello Confconsumatori di Roma.

Durante il seminario, interverrà anche l’Avv. Barbara d’Agostino, Presidente della Confconsumatori Lazio, per approfondire ulteriormente il tema dello SPID e per fornire informazioni e consigli utili su come affrontare le sfide legate alla digitalizzazione.

“Questo evento informativo – commenta l’avvocato Barbara d’Agostino, Presidente di Confconsumatori – rientra nel quadro più ampio di attività di formazione ed informazione che stiamo realizzando, anche nelle altre province del Lazio, grazie al progetto “DIGITALMENTIS”. Lo scopo finale è quello di far accrescere la consapevolezza del mondo digitale e dei rischi connessi”.

