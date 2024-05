Europa in luce: i monumenti s’illuminano per celebrare le prossime elezioni europee

L’Italia si prepara a illuminare i monumenti più iconici in occasione della Giornata dell’Europa, il 9 maggio, a un mese esatto dalle elezioni europee. Partecipano all’iniziativa decine di città in tutta Europa

Europa in luce: i monumenti italiani s’illuminano per le prossime elezioni europee (Foto Pixabay)

Tutta Italia si prepara a illuminare i monumenti più iconici in occasione della Giornata dell’Europa, il 9 maggio, a un mese esatto dalle elezioni europee del 6-9 giugno. Questa iniziativa, che è parte di un progetto a livello europeo, si propone d’incentivare i cittadini a esercitare il loro diritto al voto sottolineando l’importanza di queste elezioni per il futuro del continente.

La giornata dell’Europa: un messaggio di consapevolezza in vista delle prossime elezioni europee

Il Colosseo di Roma, la Mole Antonelliana di Torino e Castel dell’Ovo a Napoli sono solo alcune delle oltre quaranta meraviglie architettoniche che si illumineranno con messaggi che promuovono il voto attivo, come lo slogan della campagna elettorale “Usa il tuo voto. O saranno altri a decidere per te“, esponendo la bandiera europea. Questa iniziativa, che coinvolge più di 60 città in tutta Europa, mira a raggiungere 440 milioni di cittadini europei, trasmettendo loro un messaggio chiaro sull’importanza delle elezioni europee.

Le luminarie non si limiteranno all’Italia ma coinvolgeranno altri luoghi simbolici in Europa, come l’Arco di Trionfo di Parigi, la Grand Place di Bruxelles e la Fuente de Cibeles a Madrid. Questa spettacolare illuminazione trasmette un messaggio di unità e collaborazione tra il Parlamento europeo e le autorità locali, riaffermando l’importanza della partecipazione civica.

Luci accese in ricordo della dichiarazione di Schuman

L’iniziativa nasce dal frutto della collaborazione tra il Parlamento europeo, le autorità locali e nazionali, nonché importanti partner come l’Associazione Civita, Enel, ANCI e il Ministero dei Beni Culturali. A Roma, nell’ambito di una cerimonia simbolica, edifici e luoghi culturali che rappresentano la storia e l’identità europea saranno illuminati con i colori dell’Unione Europea.

Questo perché l’iniziativa non si limita alla giornata dell’Europa, ma si estenderà anche alle giornate precedenti e successive all’evento. L’8 maggio, oltre alla capitale anche altre città come Milano, Firenze, Napoli e Siracusa anticiperanno la celebrazione con l’impegno di ricordare una profonda radice storica.

La giornata dell’Europa, infatti, commemora la storica “dichiarazione Schuman” del 1950, che delineava l’idea di una cooperazione politica europea per evitare future guerre tra le nazioni del continente. Questa proposta, formulata dall’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman, fu il primo passo verso la creazione di ciò che oggi conosciamo come Unione europea. Oltre a essere un giorno di memoria e riconoscenza, la Giornata dell’Europa invita alla riflessione sul futuro comune dell’unione.

Nel contesto attuale, segnato da sfide e cambiamenti globali, scontri istituzionali e guerre, la partecipazione attiva alle elezioni europee diventa fondamentale per plasmare il destino dell’Europa. In un’epoca in cui la pace e l’unità dell’Europa sono più che mai preziose, queste iniziative non devono illuminare solo i monumenti, ma anche le menti di ogni cittadino e il percorso verso un futuro condiviso e prospero di pace.

