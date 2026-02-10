Deepfake, CEC Italia: “fiducia zero” su comunicazioni non richieste

In occasione del Safer Internet Day il CEC Italia richiama l’attenzione su rischi legati all’intelligenza artificiale quando crea deepfake fraudolenti e tentativi di truffe online. Fondamentale è riuscire a riconoscere i contenuti manipolati

Video, audio, messaggi di familiari e amici che chiedono denaro urgente per un’emergenza improvvisa. Tutto falso. Con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale sono arrivati anche gli usi fraudolenti, la creazione di deepfake, di audio e video falsificati ma realistici, usati per ingannare e carpire informazioni sensibili e denaro a chi cade nella truffa.

Spesso questa è sofisticata e fa leva sul senso di urgenza indotto nella vittima: la voce è identica a quella di un familiare che dice di essere in difficoltà e chiede un bonifico urgente; un finto operatore di banca parla di “movimenti sospetti” sul conto bancario. Oppure ci sono vip, testimonial famosi, finte autorità che invitano a investire con la promessa di guadagni garantiti. Sempre tutto falso. In occasione del Safer Internet Day il Centro Europeo Consumatori Italia (CEC Italia) richiama l’attenzione sui rischi legati ai deepfake e alle tecnologie di intelligenza artificiale nell’ambito delle truffe online. E sottolinea l’importanza di riconoscere contenuti manipolati e di rivolgersi alle fonti ufficiali.

Fondamentale verificare (e dubitare)

L’uso malevolo dei deepfake alimenta truffe sofisticate e la disinformazione aggrava il problema: chi non distingue i contenuti IA è più esposto a frodi.

«Oggi non basta più fidarsi di ciò che vediamo o ascoltiamo online: i contenuti generati dall’intelligenza artificiale possono sembrare autentici anche quando sono completamente falsi – spiega Maria Pisanó, Direttrice del CEC Italia – Per i consumatori è fondamentale fermarsi, verificare e usare solo canali ufficiali prima di pagare o condividere informazioni personali».

Ecco dunque qualche consiglio del CEC Italia per riconoscere i deepfake fraudolenti. Di fronte a contenuti sensazionalistici o allarmanti è importante verificare sempre se la notizia è confermata da media affidabili o siti istituzionali. Se si sospetta una frode, è fondamentale contattare subito la Polizia Postale e non fornire dati ai truffatori. La regola è insomma quella di una sana diffidenza. È fondamentale sviluppare “occhio critico” e buone abitudini.

Qualcosa non va

Ci sono poi segnali rivelatori, spiega il CEC Italia, individuati da esperti e piattaforme di sicurezza:

Attenzione ai dettagli visivi : i deepfake mostrano spesso incoerenze visive , come movimenti innaturali (mani, camera), anomalie di illuminazione/ombre, labiale non sincronizzato o bordi sfocati. Segnali aggiuntivi sono: battito di ciglia irregolare, sorrisi innaturali o pelle troppo liscia.

: , come movimenti innaturali (mani, camera), anomalie di illuminazione/ombre, labiale non sincronizzato o bordi sfocati. Segnali aggiuntivi sono: battito di ciglia irregolare, sorrisi innaturali o pelle troppo liscia. Ascolta bene la voce : le voci AI spesso mancano di variazioni naturali, risultando monotone, robotiche o con pause innaturali e artefatti sonori (ronzii, echi). In una chiamata sospetta, notare l’assenza di suoni umani (respiri, schiarirsi la gola) o una cadenza troppo regolare. Tali anomalie sono un segnale di allarme.

: le voci AI spesso mancano di variazioni naturali, risultando monotone, robotiche o con pause innaturali e artefatti sonori (ronzii, echi). In una chiamata sospetta, notare l’assenza di suoni umani (respiri, schiarirsi la gola) o una cadenza troppo regolare. Tali anomalie sono un segnale di allarme. Verifica sempre la fonte: non fidarti di richieste urgenti ricevute via email, messaggi o telefono . Non cliccare link sospetti. Interrompi la comunicazione e ricontatta la persona o l’ente tramite un canale ufficiale (numero salvato, sito istituzionale digitato manualmente).

. Non cliccare link sospetti. Interrompi la comunicazione e ricontatta la persona o l’ente tramite un canale ufficiale (numero salvato, sito istituzionale digitato manualmente). Usa una parola chiave di sicurezza: stabilisci una “password” segreta con familiari o colleghi per le emergenze . In caso di richieste di denaro o dati privati via telefono/videochat, usa la parola chiave. Se l’interlocutore non la conosce è un truffatore (spesso IA).

. In caso di richieste di denaro o dati privati via telefono/videochat, usa la parola chiave. Se l’interlocutore non la conosce è un truffatore (spesso IA). Attenzione ai codici QR: i deepfake possono usare anche codici QR ingannevoli che possono portare a siti falsi che imitano banche o servizi noti. Se non sei certo della provenienza, evita di scansionarli e digita direttamente l’indirizzo del sito ufficiale.

“In sintesi – conclude l’associazione – l’evoluzione tecnologica impone un approccio di “fiducia zero” verso comunicazioni non richieste: prima di effettuare un pagamento o condividere dati personali, è essenziale verificare sempre l’autenticità della richiesta”.