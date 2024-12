Intelligenza artificiale e truffe bancarie, domani l’evento di Adiconsum e Feduf

Fra le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale e le infinite possibilità di innovazione che questa apre ci sono anche le nuove truffe. Sempre più sofisticate e più difficili da evitare. Adiconsum in collaborazione con Feduf, Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, ha organizzato domani un incontro sul tema “Le truffe bancarie attraverso l’Intelligenza Artificiale“.

“Essere vittima di una truffa è un’evenienza che può capitare a chiunque – spiega Adiconsum – Ora, però, con l’intelligenza artificiale, il novero delle truffe bancarie si è ulteriormente allungato e ha fatto la sua comparsa un nuovo tipo di truffa, denominata “spear phishing”, una forma di phishing altamente mirata che, sfruttando gli algoritmi di apprendimento automatico, permette agli aggressori di analizzare grandi quantità di dati per creare messaggi personalizzati e convincenti che aggirano le misure di sicurezza tradizionali”.

Come difendersi? Per dare ai cittadini consigli e orientamento domani ci sarà l’incontro con la cittadinanza promosso da Adiconsum nazionale e FEduF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio) e realizzato in collaborazione con Adiconsum Piemonte e Anteas Piemonte. L’evento è trasmesso in diretta streaming alle 15.30 sui canali di Adiconsum, Facebook e YouTube.

