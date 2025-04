Europa, il meglio dell’Ue e dell’Italia dalla voce dei protagonisti

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 7 all’11 aprile. Direttamente dalla voce di chi ha preso parte agli eventi (vedi video incorporato).

La Ue e i dazi

Questa settimana a dominare l’agenda europea c’è senza ombra di dubbio il tema dei dazi americani, annunciati e poi parzialmente sospesi dalla presidenza statunitense.

Come raccontano i cronisti di TotalEU, all’inizio della settimana il portavoce della Commissione europea Olof Gill ha riportato la posizione Ue in merito ai dazi imposti dal presidente americano Donald Trump, precisando che “Il bazooka è sul tavolo ma non vogliamo usarlo per evitare il big bang. Vogliamo dialogare con gli Usa”. Giovedì 10 aprile la Commissione europea ha annunciato di voler “riflettere su cosa fare” in merito all’annuncio di Trump e dopo la decisione da parte dell’Unione europea di sospendere le contromisure. Infine oggi, 11 aprile, il portavoce della Commissione europea Olof Gill, durante il briefing quotidiano con la stampa, ha annunciato che lunedì 14 aprile il commissario al Commercio Maros Sefcovic sarà a Washington per incontrare il segretario di Stato al Commercio Usa Howard Lutnick. L’obiettivo della Commissione, ha precisato il portavoce, è di “giungere ad una soluzione negoziale che sia soddisfacente per entrambi”.

