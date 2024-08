Intelligenza artificiale, MDC: serve una campagna informativa per proteggere i consumatori dalle truffe digitali

La guida di MDC vuole essere un primo passo per fornire agli utenti gli strumenti e i consigli pratici necessari per difendersi dalle insidie dell’intelligenza artificiale

Il recente tentativo di truffa ai danni della Ferrari ha sollevato importanti preoccupazioni sulla sicurezza e l’uso fraudolento delle tecnologie di intelligenza artificiale. L’episodio, che ha visto l’impiego di sofisticati deepfake per imitare la voce del CEO Benedetto Vigna, ha evidenziato la necessità di una maggiore consapevolezza e informazione sui rischi associati a queste tecnologie emergenti. In risposta a questa minaccia, il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) ha lanciato la sua prima guida dedicata alla protezione dei consumatori dalle truffe digitali basate sull’IA.

Il tentativo di truffa alla Ferrari

Alcuni giorni fa, un manager della Ferrari ha ricevuto messaggi sospetti su WhatsApp che sembravano provenire dall’amministratore delegato Benedetto Vigna. Utilizzando tecnologie di deepfake, i truffatori sono riusciti a replicare perfettamente la voce e l’accento del CEO, originario della Basilicata. L’obiettivo era convincere il manager a firmare documenti non autorizzati per una falsa acquisizione chiedendo dei bonifici. Questo episodio ha mostrato quanto possano essere convincenti e pericolose le truffe basate sull’IA, capaci di ingannare anche i professionisti più esperti. Fortunatamente la truffa è stata sventata e denunciata in tempo.

L’importanza di una campagna informativa

Per MDC questo incidente sottolinea ulteriormente l’urgenza di una vasta campagna informativa mirata a proteggere i consumatori dalle nuove forme di truffa digitale.

“L’incidente alla Ferrari è solo l’ultimo esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata in modo malevolo. La digitalizzazione è un’opportunità straordinaria, ma senza una adeguata campagna informativa rischiamo di lasciare indietro intere fasce della popolazione esposte da oggi a truffe inimmaginabili sino a poco tempo fa”, afferma l’avvocato Francesco Luongo, esperto del Movimento Difesa del Cittadino.

Secondo Luongo, è infatti cruciale educare i cittadini sui rischi legati alla IA generativa per garantire che possano vivere al meglio questa nuova rivoluzione tecnologica.

La prima guida di MDC: intelligenza artificiale e truffe

In risposta a queste sfide, MDC ha pubblicato la prima guida per i consumatori intitolata “Intelligenza Artificiale e Truffe: Come Proteggersi“. Questa guida rappresenta un primo ed essenziale passo per fornire agli utenti gli strumenti e i consigli pratici necessari per difendersi dalle insidie dell’IA. La guida comunque copre vari aspetti, tra cui: riconoscere i segnali di una possibile truffa e quindi come identificare messaggi sospetti e richieste non autorizzate; oppure comprendere le tecniche di deepfake e come queste tecnologie possono essere utilizzate in modo fraudolento.

L’invito dell’associazione è rivolto principalmente alle istituzioni e alle aziende, al fine di collaborare per creare una campagna informativa ampia e capillare. La collaborazione tra enti pubblici, organizzazioni private e associazioni di consumatori serve a diffondere conoscenze e protezione alla popolazione dalle minacce digitali.

